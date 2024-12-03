Xiaomi анонсировала новый компактный FHD-проектор с Google TV на борту — Finance.ua
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Xiaomi анонсировала новый компактный FHD-проектор с Google TV на борту

Фондовый рынок
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Xiaomi анонсировала новый компактный FHD-проектор с Google TV на борту
Xiaomi анонсировала новый компактный FHD-проектор с Google TV на борту
Компания Xiaomi выпустила на глобальном рынке новый компактный проектор.
Гаджет получил название Xiaomi Smart Projector L1. Он поддерживает разрешение FHD (1080p), воспроизведение видео в формате 4K, яркость 200 ISO Люмен и соотношение светового потока 1,2:1. Новинка может проецироваться на экран размером от 40 до 120 дюймов. Это делает устройство универсальным для помещений разного размера.
Xiaomi Smart Projector L1 имеет интеллектуальные функции. Например, автоматическая автофокусировка и автоматическое выравнивание экрана для удобной настройки.
Устройство поставляется с интерфейсом Google TV, голосовым помощником Google Assistant и пультом дистанционного управления с Bluetooth и радиусом 360 градусов.
Xiaomi Smart Projector L1 оснащен процессором MediaTek MT9630, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Он имеет двойные динамики с сертификацией Dolby Audio и систему охлаждения с низким уровнем шума. Для подключения в устройстве есть Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и порты HDMI и USB. Новинка весит всего 1,2 кг.
Xiaomi Smart Projector L1 уже появился на официальном сайте производителя, но пока без цены и даты старта продаж.
По материалам:
mezha.media
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