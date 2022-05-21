Xiaomi анонсировала новый 86-дюймовый телевизор — Finance.ua
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Xiaomi анонсировала новый 86-дюймовый телевизор

Сегодня 03:24Технологии&Авто
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Xiaomi опубликовала тизерное изображение своего нового телевизора.
На рисунке — краешек ТВ с надписью Pro на металлической рамке. Маркетологи компании указывают сразу на три особенности этой модели, позволяющие отнести новинку к категории Pro: высокое качество изображения, высокая производительность и, конечно же, размер. Все-таки 86 дюймов — это немало.
Xiaomi анонсировала новый 86-дюймовый телевизор
Больше никаких подробностей, но есть основания полагать, что новинка окажется недешевой.
Интересно, что официальная премьера запланирована на 23 мая, понедельник, а не на вторник 24 мая — в этот день компания представит множество новинок, среди которых смартфоны Redmi Note 11T Pro и Note 11T Pro+, а также фитнес-браслет Mi Band 7.
По материалам: Portaltele
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