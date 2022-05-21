Xiaomi анонсировала новый 86-дюймовый телевизор — Finance.ua

Xiaomi анонсировала новый 86-дюймовый телевизор

Xiaomi опубликовала тизерное изображение своего нового телевизора.

На рисунке — краешек ТВ с надписью Pro на металлической рамке. Маркетологи компании указывают сразу на три особенности этой модели, позволяющие отнести новинку к категории Pro: высокое качество изображения, высокая производительность и, конечно же, размер. Все-таки 86 дюймов — это немало.

Больше никаких подробностей, но есть основания полагать, что новинка окажется недешевой.

Интересно, что официальная премьера запланирована на 23 мая, понедельник, а не на вторник 24 мая — в этот день компания представит множество новинок, среди которых смартфоны Redmi Note 11T Pro и Note 11T Pro+, а также фитнес-браслет Mi Band 7.

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