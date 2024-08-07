X судится с рекламодателями из-за бойкота платформы — Finance.ua

X судится с рекламодателями из-за бойкота платформы Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

X судится с рекламодателями из-за бойкота платформы

X судится с рекламодателями, которые бойкотируют платформу.

Об этом объявила CEO компании Линда Яккарино в открытом письме, которое она обнародовала в соцсети.

CEO сообщила, что X подала антимонопольный иск против Глобального альянса за ответственные медиа (GARM), Всемирной федерации рекламодателей (WFA) и членов GARM — CVS Health, Mars, Orsted и Unilever.

Читайте также Маск закрывает офис Twitter в Сан-Франциско

«Это решение не было легким, но оно является прямым следствием их действий. Незаконное поведение этих организаций и их руководителей стоило Х миллиарды долларов (США. — Ред.)», — написала Линда Яккарино.

X решила обратиться в суд после недавнего отчета юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. По информации Линды Яккарино, в отчете говорилось, что их расследование «обнаружило доказательства незаконного бойкота» многих компаний, в том числе и X.

«Доказательства, полученные Комитетом, свидетельствуют о том, что GARM и его члены непосредственно организовывали бойкоты и использовали другие косвенные тактики, направленные против нежелательных платформ, создателей контента и новостных организаций с целью демонетизации и, по сути, ограничения определенного выбора для потребителей», — заметила она со ссылкой на отчет.

Читайте также Число пользователей X не растет после приобретения соцсети Маском

Линда Яккарино утверждает, что «следствием, а возможно, и целью этого бойкота» стало стремление лишить пользователей X доступа к «глобальной городской площадке».

Ситуацию также прокомментировал Илон Маск. Он объявил войну рекламодателям, которые бойкотируют X.

«Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война», — написал он в соцсети.

Напомним, что компании стали массово отказываться от корпоративной рекламы на X после скандала в прошлом году. Организация Media Matters обнародовала отчет, согласно которому реклама брендов появляется на платформе возле пронацистского контента.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.