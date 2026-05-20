X сократила лимиты постов для пользователей без верификации

Раньше лимит был до 2400 публикаций в день.

Соцсеть X ввела новые ограничения для пользователей без платной верификации. Теперь они могут публиковать не более 50 постов и 200 ответов в сутки.

Об этом пишет издание Engadget.

Лимиты сократили в несколько раз

Пользователи X и Reddit обратили внимание на то, что платформа без официальных анонсов изменила правила для аккаунтов без синей отметки. Согласно обновленной информации в справочном центре X, неверифицированные аккаунты теперь ограничены:

50 оригинальными публикациями в день;

200 ответами в сутки.

Ранее для таких пользователей действовал лимит до 2400 публикаций в день.

В то же время, на некоторых страницах поддержки X до сих пор содержится упоминание о предыдущих ограничениях.

В случае превышения новых лимитов платформа будет показывать сообщение об ошибке и объяснять, какое ограничение было достигнуто.

Платформа усиливает борьбу со спамом и ботами

Вероятно, новые правила являются частью кампании X против спама и ботов. Ранее соцсеть уже добавила функцию «about this account», показывающую, в какой стране зарегистрирован аккаунт.

Некоторые пользователи подвергли критике нововведения и заявили, что из-за этого больше людей могут покинуть платформу. Для тех, кто хочет избежать ограничений, самый дешевый тариф X Premium Basic стоит 3 доллара в месяц или 32 доллара в год.

