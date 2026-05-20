X сократила лимиты постов для пользователей без верификации

Пользователи X и Reddit обратили внимание на то, что платформа без официальных анонсов изменила правила для аккаунтов без синей отметки. Согласно обновленной информации в справочном центре X, неверифицированные аккаунты теперь ограничены:
50 оригинальными публикациями в день;
200 ответами в сутки.
Ранее для таких пользователей действовал лимит до 2400 публикаций в день.
В то же время, на некоторых страницах поддержки X до сих пор содержится упоминание о предыдущих ограничениях.
В случае превышения новых лимитов платформа будет показывать сообщение об ошибке и объяснять, какое ограничение было достигнуто.
Платформа усиливает борьбу со спамом и ботами
Вероятно, новые правила являются частью кампании X против спама и ботов. Ранее соцсеть уже добавила функцию «about this account», показывающую, в какой стране зарегистрирован аккаунт.
Некоторые пользователи подвергли критике нововведения и заявили, что из-за этого больше людей могут покинуть платформу. Для тех, кто хочет избежать ограничений, самый дешевый тариф X Premium Basic стоит 3 доллара в месяц или 32 доллара в год.