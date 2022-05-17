WSJ: ООН предлагает ослабить санкции против россии в обмен на деблокаду украинского зерна — Finance.ua
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WSJ: ООН предлагает ослабить санкции против россии в обмен на деблокаду украинского зерна

Сегодня 10:44
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В обмен на деблокаду зерновых Гуттериш предлагает вернуть на мировой рынок российский и белорусский калий.
Представители россии и Украины при ООН отказались от комментариев.
В настоящее время Совбез ООН не может принять резолюцию, которая обязывает россию открыть украинские морские порты, поскольку представители россии, скорее всего, эту резолюцию заветируют.
Поэтому страны, которые зависят от украинского зерна, будут давить на москву, чтобы разрешить хотя бы ограниченные поставки продукции в сопровождении судов под флагами международных организаций или нейтральной или дружественной России страны.
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По оценкам Украины, с момента широкомасштабного вторжения россией было украдено и вывезено не менее 400 тысяч тонн зерна.
Ранее украинская разведка заявляла, что значительная часть выкраденных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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