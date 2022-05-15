россия решила превратить войну против Украины в «зерновую войну» — Бербок

Сегодня 15:44 — Аграрный рынок

Блокирование россией украинских морских портов, что делает невозможным вывоз зерна и других продуктов питания, может привести к глобальному голоду.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, подводя итоги встречи глав МИД стран G7, которая проходила 13-14 мая, передает корреспондент Укринформа.

«Эта война уже давно превратилась в глобальный кризис... россия сознательно решила превратить войну против Украины в зерновую войну и распространила ее на многие государства», — подчеркнула Бербок

По ее словам, до 50 млн человек, прежде всего в Африке и на Ближнем Востоке, могут умереть в ближайшие месяцы из-за нехватки продовольствия, потому что миллионы тонн зерна не могут быть вывезены из украинских портов из-за их блокировки россией. Цены на продукты растут везде в мире, и это создает «угрозу жестокого голода».

Немецкий политик подчеркнула, что эта ситуация является не побочным следствием, а вполне осознанно избранным инструментом гибридной войны, которую ведет россия, надеясь расколоть мировое сообщество. При этом используется массовая дезинформация, одним из нарративов которой является то, что дефицит зерна в мире является следствием западных санкций. Бербок призвала не верить этому, ведь нет санкций против продуктов питания, лекарств, гуманитарной помощи.

«Это — война российского президента. Но у нас есть общая глобальная ответственность», — заявила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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