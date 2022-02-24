Wizz Air временно отменила полеты в Украину, в аэропорту «Киев» осталось несколько самолетов компании — Finance.ua

Wizz Air временно отменила полеты в Украину, в аэропорту «Киев» осталось несколько самолетов компании

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Wizz Air временно отменила полеты в Украину, в аэропорту «Киев» осталось несколько самолетов компании

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air в связи с закрытием воздушного пространства Украины для гражданской авиации приостановила выполнение всех рейсов в/из Украины.

«В связи с нынешними событиями в Украине и закрытием воздушного пространства Wizz Air временно прекращает все полеты в страну и из страны», — отмечается в сообщении авиакомпании.

Всю актуальную информацию о работе авиакомпании пассажиры могут найти на ее сайте.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в аэропорту «Киев» была начата регистрация на рейсы в Стокгольм, Дортмунд и Пардубицы.

Некоторые пассажиры из-за срочной эвакуации из терминала до сих пор не могут получить свой багаж.

Как сообщалось, полеты гражданских самолетов в пределах воздушного пространства Украины ограничены из-за возможных угроз, сообщила международная система уведомлений для авиаперсонала NOTAM.

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