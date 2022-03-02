Wizz Air предоставляет 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев, бегущих от войны — Finance.ua

Wizz Air предоставляет 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев, бегущих от войны

Сегодня 10:51 — Личные финансы

Wizz Air предоставляет 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев, бегущих от войны

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 тысяч билетов для украинцев, бегущих сейчас от войны, которую начала Россия в Украине.

Об этом Wizz Air сообщил в Twitter.

«Wizz Air стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было. Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на короткомагистральных рейсах, вылетающих из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте», — говорится в сообщении.

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