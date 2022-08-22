Wizz Air отложил возобновление рейсов из москвы в ОАЭ из-за критики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Wizz Air отложил возобновление рейсов из москвы в ОАЭ из-за критики

Фондовый рынок
27
Wizz Air отложил возобновление рейсов из москвы в ОАЭ из-за критики
Wizz Air отложил возобновление рейсов из москвы в ОАЭ из-за критики
Лоукостный авиаперевозчик Wizz Air отложил планы по возобновлению авиарейсов из Москвы в Объединенные арабские эмираты после того, как эти планы вызвали критику общественности.
Об этом пишет Reuters.
В своем заявлении об отсрочке рейсов до дальнейшего уведомления компания не упомянула о критике в соцсетях вплоть до призывов бойкотировать Wizz Air, однако упомянула об «ограничении отраслевой цепочки поставок».

Российский экономический корабль, иди на##й 🧐

В Twitter авиакомпания ответила на критику, заявив, что рейс будет выполнять ее предприятие в Абу-Даби, являющееся зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и действующее в соответствии с правилами государства Персидского залива.
Напомним, в апреле венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air приняла решение отменить все свои рейсы в россию на период летнего сезона, а также удалила соответствующие маршруты из системы бронирования.
Кроме того, Wizz Air предоставила 10 тысяч бесплатных билетов в Великобританию для украинских беженцев на период с 14 мая по 15 июня 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.