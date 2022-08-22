Wizz Air отложил возобновление рейсов из москвы в ОАЭ из-за критики — Finance.ua

Wizz Air отложил возобновление рейсов из москвы в ОАЭ из-за критики Сегодня 20:34 — Фондовый рынок

Wizz Air отложил возобновление рейсов из москвы в ОАЭ из-за критики

Лоукостный авиаперевозчик Wizz Air отложил планы по возобновлению авиарейсов из Москвы в Объединенные арабские эмираты после того, как эти планы вызвали критику общественности.

Об этом пишет Reuters.

В своем заявлении об отсрочке рейсов до дальнейшего уведомления компания не упомянула о критике в соцсетях вплоть до призывов бойкотировать Wizz Air, однако упомянула об «ограничении отраслевой цепочки поставок».

В Twitter авиакомпания ответила на критику, заявив, что рейс будет выполнять ее предприятие в Абу-Даби, являющееся зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и действующее в соответствии с правилами государства Персидского залива.

Напомним, в апреле венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air приняла решение отменить все свои рейсы в россию на период летнего сезона, а также удалила соответствующие маршруты из системы бронирования.

Кроме того, Wizz Air предоставила 10 тысяч бесплатных билетов в Великобританию для украинских беженцев на период с 14 мая по 15 июня 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.