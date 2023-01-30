Wizz Air открывает маршруты в Турцию из европейских городов — Finance.ua
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Wizz Air открывает маршруты в Турцию из европейских городов

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Wizz Air открывает маршруты в Турцию из европейских городов
Wizz Air открывает маршруты в Турцию из европейских городов
Венгерский лоукостер Wizz Air запускает рейсы в Турцию. Уже с марта перевозчик откроет 11 маршрутов из европейских городов в популярные турецкие аэропорты.
Авиакомпания уже продает билеты на регулярные рейсы в Стамбул, сообщает avianews.com.

Регулярные рейсы в Стамбул запустят из трех стран

В 2023 году Wizz Air будет выполнять регулярные рейсы в новый аэропорт Стамбула из двух аэропортов Лондона, из Будапешта (Венгрия) и Ясс (Румыния).
На сезонной основе лоукостер будет выполнять рейсы в популярные города на юге Турции — Даламан (Эгейское побережье) и Анталия (средиземноморские курорты страны).
При заполнении самолетов на 100% провозные емкости на новых маршрутах в Турцию в 2023 году составят 400 тысяч пассажиров на линиях в Стамбул и 300 тысяч мест — в Анталию.
Стоимость билетов будет стартовать от 25, 40, 50 евро — в зависимости от маршрута.
В настоящее время у Wizz Air есть из Турции только один маршрут — из Анкары в Абу-Даби (ОАЭ).
В предыдущие годы Wizz Air уже выполнял полеты в Турцию, например сезонные чартерные рейсы из Киева в Анталию и регулярные из Будапешта в Стамбул. Последний регулярный рейс в Стамбул лоукостер выполнил 7 лет назад.

Новые маршруты Wizz Air из турецких городов:

  • Стамбул — Будапешт, ежедневно с 31 марта 2023;
  • Стамбул — Лондон (аэропорт Гатвик), ежедневно с 28 марта 2023;
  • Стамбул — Лондон (аэропорт Лутон), ежедневно с 28 марта 2023;
  • Стамбул — Яссы (Румыния), 3 раза в неделю с 4 апреля 2023;
  • Даламан — Лондон (аэропорт Гатвик), 4 раза в неделю с 23 мая 2023;
  • Анталия — Лондон (аэропорт Гатвик), 4 раза в неделю с 26 марта 2023;
  • Анталия — Бухарест, 3 раза в неделю с 19 мая 2023;
  • Анталия — Клуж-Напока (Румыния), 2 раза в неделю с 18 мая 2023;
  • Анталия — Будапешт, 3 раза в неделю с 24 мая 2023;
  • Анталия — Абу-Даби, 3 раза в неделю с 1 июня 2023;
  • Анталия — Дебрецен (Венгрия), 2 раза в неделю с 10 июня 2023 года.
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По материалам:
РБК-Україна
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