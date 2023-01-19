Wizz Air набирает работников со знанием английского и украинского — Finance.ua

Wizz Air набирает работников со знанием английского и украинского
Авиаперевозчик Wizz Air работает над расширением сети своих маршрутов и регулярно объявляет о наборе новых работников. В этот раз компания ищет бортпроводников, говорящих, в частности, на польском или украинском языках, сообщает career5.successfactors.
Отбор кандидатов на должность украиноязычных или польскоязычных бортпроводников венгерский лоукостер проведет в Варшаве. Мероприятие запланировано на 26 января к 9:00 и пройдет по адресу Żwirki i Wigury 1. По этому адресу расположен Courtyard by Marriott Warsaw Airport.
Требования к кандидату, претендующему на должность бортпроводника Wizz Air:
- 18 лет или более;
- рост не менее 165 сантиметров (женщины) или 175 сантиметров (мужчины) и размах рук 210 сантиметров;
- есть высшее образование;
- свободно владеет английским и хотя бы одним дополнительным языком Центральной и Восточной Европы (румынским, болгарским, польским, венгерским, немецким, литовским, латвийским, словацким, чешским, македонским, сербским, украинским или грузинским);
- есть паспорт без ограничений (минимум 6 месяцев);
- умеет плавать;
- живет или готов переехать в место, находящееся в 60 минутах езды от избранной базы;
- нет татуировок и/или пирсинга на частях тела, которые видны при ношении униформы;
- энтузиаст и любит работать с людьми.
Также отмечается, что если кандидат носит очки или контактные линзы и рецепт выше +4 или ниже —4, то он вряд ли пройдет обязательное медицинское обследование.
Что предлагает авиакомпания новым работникам:
- конкурентную заработную плату;
- удобный ежемесячный график и возможность выбора по ряду карьерных возможностей;
- скидки на полеты и бонусы для семьи и друзей;
- работу в дружеской, благоприятной и многокультурной среде.
Кандидаты, мечтающие о карьере в небе, могут отправлять свои заявки онлайн на специальной странице.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью