Wizz Air набирает работников со знанием английского и украинского — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Wizz Air набирает работников со знанием английского и украинского

Личные финансы
85
Wizz Air набирает работников со знанием английского и украинского
Wizz Air набирает работников со знанием английского и украинского
Авиаперевозчик Wizz Air работает над расширением сети своих маршрутов и регулярно объявляет о наборе новых работников. В этот раз компания ищет бортпроводников, говорящих, в частности, на польском или украинском языках, сообщает career5.successfactors.
Отбор кандидатов на должность украиноязычных или польскоязычных бортпроводников венгерский лоукостер проведет в Варшаве. Мероприятие запланировано на 26 января к 9:00 и пройдет по адресу Żwirki i Wigury 1. По этому адресу расположен Courtyard by Marriott Warsaw Airport.

Требования к кандидату, претендующему на должность бортпроводника Wizz Air:

  • 18 лет или более;
  • рост не менее 165 сантиметров (женщины) или 175 сантиметров (мужчины) и размах рук 210 сантиметров;
  • есть высшее образование;
  • свободно владеет английским и хотя бы одним дополнительным языком Центральной и Восточной Европы (румынским, болгарским, польским, венгерским, немецким, литовским, латвийским, словацким, чешским, македонским, сербским, украинским или грузинским);
  • есть паспорт без ограничений (минимум 6 месяцев);
  • умеет плавать;
  • живет или готов переехать в место, находящееся в 60 минутах езды от избранной базы;
  • нет татуировок и/или пирсинга на частях тела, которые видны при ношении униформы;
  • энтузиаст и любит работать с людьми.
Также отмечается, что если кандидат носит очки или контактные линзы и рецепт выше +4 или ниже —4, то он вряд ли пройдет обязательное медицинское обследование.

Что предлагает авиакомпания новым работникам:

  • конкурентную заработную плату;
  • удобный ежемесячный график и возможность выбора по ряду карьерных возможностей;
  • скидки на полеты и бонусы для семьи и друзей;
  • работу в дружеской, благоприятной и многокультурной среде.
Кандидаты, мечтающие о карьере в небе, могут отправлять свои заявки онлайн на специальной странице.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.