Wizz Air набирает работников со знанием английского и украинского — Finance.ua

Wizz Air набирает работников со знанием английского и украинского Сегодня 11:48 — Личные финансы

Wizz Air набирает работников со знанием английского и украинского

Авиаперевозчик Wizz Air работает над расширением сети своих маршрутов и регулярно объявляет о наборе новых работников. В этот раз компания ищет бортпроводников, говорящих, в частности, на польском или украинском языках, сообщает career5.successfactors.

Отбор кандидатов на должность украиноязычных или польскоязычных бортпроводников венгерский лоукостер проведет в Варшаве. Мероприятие запланировано на 26 января к 9:00 и пройдет по адресу Żwirki i Wigury 1. По этому адресу расположен Courtyard by Marriott Warsaw Airport.

Требования к кандидату, претендующему на должность бортпроводника Wizz Air:

18 лет или более;

рост не менее 165 сантиметров (женщины) или 175 сантиметров (мужчины) и размах рук 210 сантиметров;

есть высшее образование;

свободно владеет английским и хотя бы одним дополнительным языком Центральной и Восточной Европы (румынским, болгарским, польским, венгерским, немецким, литовским, латвийским, словацким, чешским, македонским, сербским, украинским или грузинским);

есть паспорт без ограничений (минимум 6 месяцев);

умеет плавать;

живет или готов переехать в место, находящееся в 60 минутах езды от избранной базы;

нет татуировок и/или пирсинга на частях тела, которые видны при ношении униформы;

энтузиаст и любит работать с людьми.

Также отмечается, что если кандидат носит очки или контактные линзы и рецепт выше +4 или ниже —4, то он вряд ли пройдет обязательное медицинское обследование.

Что предлагает авиакомпания новым работникам:

конкурентную заработную плату;

удобный ежемесячный график и возможность выбора по ряду карьерных возможностей;

скидки на полеты и бонусы для семьи и друзей;

работу в дружеской, благоприятной и многокультурной среде.

Кандидаты, мечтающие о карьере в небе, могут отправлять свои заявки онлайн на специальной странице

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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