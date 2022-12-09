Wizz Air анонсировал открытие новых направлений по Европе — Finance.ua
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Wizz Air анонсировал открытие новых направлений по Европе

Личные финансы
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Wizz Air анонсировал открытие новых направлений по Европе
Wizz Air анонсировал открытие новых направлений по Европе
Бюджетная авиакомпания Wizz Air расширит выбор рейсов, соединяющих Албанию с Польшей и Италией.
Об этом компания сообщает в Twitter.
Так, венгерский лоукостер Wizz Air объявил об открытии 6 новых направлений. Речь идет о рейсах из столицы Албании Тираны в два польских города и четыре города Италии. Самолеты начнут курсировать летом 2023 года.

6 новых авиарейсов Wizz Air:

  • Тирана — Гданьск (Польша) с 6 июля 2023 года;
  • Тирана — Познань (Польша) с 4 июля 2023 года;
  • Тирана — Триест (Италия) с 3 июля 2023 года;
  • Тирана — Неаполь (Италия) с 3 июля 2023 года;
  • Тирана — Бриндизи (Италия) с 3 июля 2023 года;
  • Тирана — Калабриа (Италия) с 3 июля 2023 года.
Из Албании в Польшу и итальянский Триест самолеты Wizz Air будут летать дважды в неделю. А вот рейсы в Неаполь, Бриндизи и Калабрию запланированы три раза в неделю.
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Билеты на новые направления можно приобрести на сайте Wizzair.com. Стоимость перелета в одну сторону составляет примерно 60-70 евро.
Новые авиарейсы Wizz Air на&nbsp;лето 2023 года&nbsp;/ Фото twitter
Новые авиарейсы Wizz Air на лето 2023 года / Фото twitter

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Телеканал 24
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