Wizz Air анонсировал открытие новых направлений по Европе — Finance.ua

Wizz Air анонсировал открытие новых направлений по Европе
Бюджетная авиакомпания Wizz Air расширит выбор рейсов, соединяющих Албанию с Польшей и Италией.
Об этом компания сообщает в Twitter.
Так, венгерский лоукостер Wizz Air объявил об открытии 6 новых направлений. Речь идет о рейсах из столицы Албании Тираны в два польских города и четыре города Италии. Самолеты начнут курсировать летом 2023 года.
6 новых авиарейсов Wizz Air:
- Тирана — Гданьск (Польша) с 6 июля 2023 года;
- Тирана — Познань (Польша) с 4 июля 2023 года;
- Тирана — Триест (Италия) с 3 июля 2023 года;
- Тирана — Неаполь (Италия) с 3 июля 2023 года;
- Тирана — Бриндизи (Италия) с 3 июля 2023 года;
- Тирана — Калабриа (Италия) с 3 июля 2023 года.
Из Албании в Польшу и итальянский Триест самолеты Wizz Air будут летать дважды в неделю. А вот рейсы в Неаполь, Бриндизи и Калабрию запланированы три раза в неделю.
Билеты на новые направления можно приобрести на сайте Wizzair.com. Стоимость перелета в одну сторону составляет примерно 60-70 евро.
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