Назван лучший европейский город для путешествий с ограниченным бюджетом — Finance.ua

Назван лучший европейский город для путешествий с ограниченным бюджетом Сегодня 17:42 — Мир

Назван лучший европейский город для путешествий с ограниченным бюджетом

Ищете, куда уехать за границу не за все деньги мира? Испанская Гранада может стать лучшим выбором. Об этом пишет The Local

Специалисты платформы Omio, специализирующейся на бронировании билетов, проанализировали 100 европейских городов и выбрали те, которые лучше всего подходят для путешествий со скромными сбережениями.

Где самый дешевый отдых в Европе

По данным Omio, южный испанский город Гранада является лучшим европейским направлением бюджетного отдыха. Там можно найти немало бесплатных мероприятий и достопримечательностей — 112, если быть точным. Это включает в себя 10 бесплатных музеев.

Кроме этого, обзорные экскурсии по Гранаде являются одними из самых дешевых в Европе и стоят около 6 евро. Вечер в городе можно провести в одном из 86 баров и ночных клубов, где пиво стоит чуть больше 2 евро.

Исследование также показало, что в Гранаде есть 1011 бесплатных точек Wi-Fi и 143 общественных питьевых фонтанчика.

Билет на обычный автобус является одним из самых дешевых в Европе — 1,40 евро, а если купить проездную карту, то стоимость проезда снижается до 0,83 евро.

Что посмотреть в Гранаде

Дворцовый комплекс Альгамбра является главной достопримечательностью Гранады. Мавританская крепость сначала была построена как оборонительная цитадель, а затем стала роскошной резиденцией. Вы можете провести несколько часов, любуясь роскошной исламской отделкой и изысканными подковообразными арками дворцов Насридов, а также разноцветными насаждениями в цветущем саду Хенералифе — летней резиденции султанов.

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Еще одним из важнейших исторических памятников испанского города является Кафедральный собор. Это сооружение в стиле готики, ренессанса и барокко, строительство которого длилось более 180 лет. Оно остается незавершенным, поскольку изначально планировалось две башни для фасада, только одна из которых была построена наполовину.

Вечером можно прогуляться по району Альбайсин, самому старому в Гранаде. Лабиринт извилистой улицы вдоль атмосферных домов. Кроме этого, там открывается великолепный вид на Альгамбру. Более того, этот район является прекрасным местом, чтобы остановиться в нескольких недорогих тапас-барах, где можно выпить недорогие напитки и дешево поесть.

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Телеканал 24 По материалам:

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