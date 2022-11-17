В Шенгенскую зону войдут еще три европейских страны — Finance.ua

В Шенгенскую зону войдут еще три европейских страны Сегодня 10:33

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС без промедления принять необходимые решения, чтобы Болгария, Румыния и Хорватия стали полноправными членами Шенгенской зоны свободного передвижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

«В течение многих лет эти государства-члены вносили значительный вклад в нормальное функционирование Шенгенской зоны, в том числе во время пандемии и совсем недавно, когда столкнулись с беспрецедентными последствиями войны в Украине», — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии напомнили, что Болгария и Румыния успешно завершили процесс оценки Шенгенской зоны в 2011 году. Евросовет признал завершение процесса оценки в двух отдельных выводах Рады, но решение об отмене внутренних границ не принималось более 11 лет.

Согласно сообщению, 8 декабря Совет юстиции и внутренних дел проголосует за полное участие Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенской зоне без пограничного контроля.

Шенгенская зона свободного передвижения сегодня включает 26 государств (все государства-члены ЕС, кроме Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, а также страны, не входящие в ЕС, Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн).

Напомним, Европейский парламент одобрил отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией. Ожидается, что страна войдет в Шенгенскую зону до конца года.

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