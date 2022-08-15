Wise перестал выдавать украинцам цифровые карты — Finance.ua

Wise перестал выдавать украинцам цифровые карты Сегодня 15:32 — Финтех и Карты

Wise перестал выдавать украинцам цифровые карты

Сервис международных денежных переводов Wise перестал выпускать виртуальные карты для украинцев.

Соответствующее сообщение от сервиса опубликовал в своем Twitter один из пользователей.

«С 12 августа мы не будем выпускать новые цифровые карты Wise в Украине. К сожалению, нам пришлось временно прекратить выпуск цифровых карт для клиентов с зарегистрированным адресом в Украине. Это означает, что вы больше не сможете получить новую цифровую карту Wise», — говорится в сообщении сервиса.

В этом письме Wise подчеркнула, что уже выпущенные карты продолжат работу. Клиенты с регионом Украина все еще смогут передавать, получать и хранить деньги в разных валютах.

Услуга по выпуску цифровых карт перестала быть доступна для пользователей из Украины 12 августа. В то же время в Wise это решение назвали временным. В компании не назвали приблизительные сроки и условия, при которых услуга снова станет доступной.

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НВ По материалам:

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