Wise перестал выдавать украинцам цифровые карты — Finance.ua

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Wise перестал выдавать украинцам цифровые карты

Финтех и Карты
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Wise перестал выдавать украинцам цифровые карты
Wise перестал выдавать украинцам цифровые карты
Сервис международных денежных переводов Wise перестал выпускать виртуальные карты для украинцев.
Соответствующее сообщение от сервиса опубликовал в своем Twitter один из пользователей.
«С 12 августа мы не будем выпускать новые цифровые карты Wise в Украине. К сожалению, нам пришлось временно прекратить выпуск цифровых карт для клиентов с зарегистрированным адресом в Украине. Это означает, что вы больше не сможете получить новую цифровую карту Wise», — говорится в сообщении сервиса.
В этом письме Wise подчеркнула, что уже выпущенные карты продолжат работу. Клиенты с регионом Украина все еще смогут передавать, получать и хранить деньги в разных валютах.
Услуга по выпуску цифровых карт перестала быть доступна для пользователей из Украины 12 августа. В то же время в Wise это решение назвали временным. В компании не назвали приблизительные сроки и условия, при которых услуга снова станет доступной.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
Посмотреть варианты
По материалам:
НВ
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