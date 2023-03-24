Windows 11 меняет традицию, которую соблюдали почти 30 лет — Finance.ua

Windows 11 меняет традицию, которую соблюдали почти 30 лет Сегодня 06:03 — Фондовый рынок

Microsoft выпустила новое бета-обновление Windows 11, переназначающее работу клавиши Print Screen. Об этом пишет How-to Geek.

Согласно источнику, пользователи, тестирующие бета-версии Windows 11, обнаружили небольшое, но знаковое изменение в работе клавиатуры. В сборнике Insider Preview Build 23419 функциональность клавиши Print Screen была изменена впервые с 1995 года.

Сейчас нажатие PrtSc отвечает за мгновенный скриншот, который сразу копируется в буфер обмена. Но в указанном выше апдейте этот алгоритм изменили: теперь нажатие кнопки открывает меню Snipping Tool, при этом скриншот не создается.

Источник пишет, что для новых пользователей Windows это может быть даже удобнее, но опытные «виндоводы» точно будут недовольны, ведь количество шагов для одного и того же действия увеличилось.

К счастью, изменение пока можно будет откатить, зайдя в «Настройки» → «Специальные функции» → «Клавиатура» и переназначив кнопку PrtSc. Не известно, сохранит ли Microsoft эту возможность в будущем.

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itechua По материалам:

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