Windows 11 меняет традицию, которую соблюдали почти 30 лет — Finance.ua
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Windows 11 меняет традицию, которую соблюдали почти 30 лет

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Microsoft выпустила новое бета-обновление Windows 11, переназначающее работу клавиши Print Screen. Об этом пишет How-to Geek.
Согласно источнику, пользователи, тестирующие бета-версии Windows 11, обнаружили небольшое, но знаковое изменение в работе клавиатуры. В сборнике Insider Preview Build 23419 функциональность клавиши Print Screen была изменена впервые с 1995 года.
Сейчас нажатие PrtSc отвечает за мгновенный скриншот, который сразу копируется в буфер обмена. Но в указанном выше апдейте этот алгоритм изменили: теперь нажатие кнопки открывает меню Snipping Tool, при этом скриншот не создается.
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Источник пишет, что для новых пользователей Windows это может быть даже удобнее, но опытные «виндоводы» точно будут недовольны, ведь количество шагов для одного и того же действия увеличилось.
К счастью, изменение пока можно будет откатить, зайдя в «Настройки» → «Специальные функции» → «Клавиатура» и переназначив кнопку PrtSc. Не известно, сохранит ли Microsoft эту возможность в будущем.
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По материалам:
itechua
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