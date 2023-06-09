WhatsApp запускает аналог Telegram-каналов — Finance.ua

WhatsApp запускает аналог Telegram-каналов Сегодня 04:49 — Технологии&Авто

WhatsApp запускает аналог Telegram-каналов

WhatsApp добавляет в мессенджер возможность создавать каналы и подписываться на них, подобно тому, как это происходит в Telegram.

Как сообщили в компании, поначалу новые возможности будут запущены в тестовом режиме, в Колумбии и Сингапуре, а в ближайшие месяцы расширены на большее количество стран.

Как и в Telegram, WhatsApp-каналы — это инструмент односторонней рассылки, с помощью которого администраторы могут отправлять текст, фото, видео, наклейки и опросы. Чтобы помочь пользователям выбрать каналы, за которыми можно следить, мессенджер создает каталог с возможностью поиска.

Каналы будут закреплены на новой вкладке под названием «Обновление», где пользователи найдут статус и каналы, за которыми они следят, отдельно чат с семьей, друзьями и сообществами. Пользователи также смогут попасть на канал по ссылкам для приглашения, отправленным в чатах или по электронной почте, или опубликованным в интернете.

Подобно тому, как WhatsApp строит обмен сообщениями, обновления канала не будут сохраняться постоянно. Мессенджер будет сохранять историю канала на серверах до 30 дней и добавит способы удаления обновлений с устройств подписчиков еще быстрее. У администраторов также будет возможность блокировать создание снимков экрана и пересылку сообщений с канала.

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Также WhatsApp предоставит администраторам возможность решать, кто может следить за их каналами, и хотят ли они, чтобы их каналы отображались в каталоге. Поскольку цель использования каналов состоит в охвате широкой аудитории, каналы по умолчанию не защищены сквозным шифрованием.

В WhatsApp также отметили, что планируют поддерживать администраторов — они получат возможность построить бизнес на основе своего канала с помощью платежных услуг, а также продвигать определенные каналы в каталоге, чтобы повысить узнаваемость.

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