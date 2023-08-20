WhatsApp представляет новую функцию: создание собственных стикеров с помощью нейросети — Finance.ua

WhatsApp представляет новую функцию: создание собственных стикеров с помощью нейросети
WhatsApp продолжает удивлять своих пользователей новыми функциями, и на этот раз мессенджер предоставил возможность создания собственных стикеров с помощью нейросети. Согласно информации издания WABetaInfo, это стало возможно благодаря последней бета-версии мессенджера.
Теперь пользователи могут создавать уникальные стикеры, просто нажав кнопку «Создать стикер» и введя текст, по которому нейросеть сгенерирует новый образец стикера. Что удивительно, создавать можно практически все, что угодно. Одним запросом нейросеть генерирует несколько версий одного и того же рисунка, но с разными эмоциями.
Важно отметить, что каждое изображение, отправленное с использованием этой функции, будет сопровождаться примечанием о том, что оно создано с помощью искусственного интеллекта. Это позволит пользователям узнать о происхождении стикеров.
WhatsApp также позаботился о безопасности и надежности новой функции. Если нейросеть «переусердствует» и создаст что-то ненадлежащее, пользователи смогут сообщить об этом разработчикам мессенджера. Таким образом, команда WhatsApp сможет постепенно улучшать и обучать нейросети, чтобы та становилась более точной и полезной.
Пока нет информации о том, когда эта функция появится в стабильной версии WhatsApp, однако с учетом активного развития мессенджера можно ожидать, что нейросеть довольно быстро станет доступной для всех.
Создание своих стикеров с помощью нейросети открывает новые возможности для пользователей WhatsApp, позволяя им выразить свои эмоции и идеи в уникальном стиле. Будем ждать, когда эта функция станет доступна всем и позволит делиться собственным творчеством.
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