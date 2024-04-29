WhatsApp представил функцию «беспарольного» входа: как ее включить — Finance.ua
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WhatsApp представил функцию «беспарольного» входа: как ее включить

Фондовый рынок
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Разработчики популярнейшего мессенджера в мире объявили о внедрении поддержки Passkeys на iOS. В Android-версии приложения функция беспарольного входа появилась еще в октябре прошлого года.
С помощью технологии пользователи могут входить в свои аккаунты на iPhone по Face ID, Touch ID или с помощью код-пароля от своего устройства. Таким образом другие пароли для авторизации не нужны, пишет MacRumors.
Разработчики называют такой способ более безопасным и легким, вместе с тем, внедрение Passkeys позволит WhatsApp предотвратить фишинговые атаки на пользователей, поскольку он не требует паролей или кодов из одноразовых СМС, которые можно перехватить.
Активировать Passkeys на iPhone можно в настройках WhatsApp, открыв раздел «Учетная запись» — «Ключи доступа». Все пользователи устройств Apple получат функцию в течение нескольких недель.
Ранее у WhatsApp появился ИИ-генератор изображений. Позже обещают добавить еще несколько функций: расшифровка голосовых сообщений (в Telegram она платная), быстрый обмен файлами с людьми поблизости и поддержка анимированных стикеров.
По материалам:
УНІАН
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