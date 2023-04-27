WhatsApp получил новую функцию, которую очень ждали пользователи — Finance.ua
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WhatsApp получил новую функцию, которую очень ждали пользователи

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У WhatsApp появилась долгожданная возможность — теперь можно использовать одну учетную запись на пяти смартфонах одновременно. Ранее эта возможность была доступна только для настольных и планшетных приложений. Соответствующее сообщение появилось в официальном блоге WhatsApp.

Новая очень полезная функция

Новая функция стала одновременно доступна как в версии мессенджера для iOS, так и Android.
Для активации функции пользователю требуется:
  • установить WhatsApp на втором устройстве;
  • отсканировать QR-код, сгенерированный основным смартфоном;
  • как результат, оба устройства будут использовать один и тот же аккаунт.
Теперь сразу на двух девайсах будут доступны все ваши чаты. При этом пользователи могут комбинировать разные конфигурации, например, один смартфон и четыре планшета или пять смартфонов.
Но есть одно но: если ваше основное устройство будет неактивным в течение 14 дней, на всех дополнительных устройствах будет выполнен автоматический выход из аккаунта.
Нововведение уже доступно пользователям по всему миру. Чтобы оно заработало, зайдите в App Store или Google Play и скачайте с маркетплейса обновления WhatsApp.
Ожидается, что в следующем обновлении WhatsApp для смартфонов в мессенджере добавят каналы по аналогии с Telegram и возможность редактирования сообщения.
По материалам:
itechua
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