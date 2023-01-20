WhatsApp оштрафовали на 5,5 миллиона евро за нарушение законов ЕС о конфиденциальности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

WhatsApp оштрафовали на 5,5 миллиона евро за нарушение законов ЕС о конфиденциальности

Фондовый рынок
23
WhatsApp оштрафовали на 5,5 миллиона евро за нарушение законов ЕС о конфиденциальности
WhatsApp оштрафовали на 5,5 миллиона евро за нарушение законов ЕС о конфиденциальности
Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) — ведущий регулятор ЕС по вопросам конфиденциальности — оштрафовала дочернюю компанию Meta WhatsApp на 5,5 млн евро за дополнительное нарушение законов о конфиденциальности.
Об этом пишет Reuters.
Регулятор также приказал WhatsApp пересмотреть, как он использует персональные данные для улучшения сервиса, после аналогичного приказа, выданного в этом месяце другим основным платформам Meta, Facebook и Instagram, в котором указывалось, что Meta должна пересмотреть правовую основу, на которой она таргетирует рекламу с помощью использования персональных данных
Читайте также
Представитель WhatsApp заявил, что компания намерена подать апелляцию на это решение, и что она твердо убеждена, что способ работы ее сервиса отвечает как техническим, так и юридическим нормам.
Ирландский надзорный орган, являющийся ведущим регулятором ЕС для многих ведущих мировых технологических компаний из-за расположения их европейских штаб-квартир в Ирландии, приказал WhatsApp привести свои операции по обработке данных в соответствие в течение шести месяцев.
Место для вашей рекламы
В сентябре 2021 года DPC оштрафовал WhatsApp на 225 миллионов евро за нарушения, случившиеся в мае 2018 года, то есть в тот же период времени, когда была рассмотрена жалоба, поданная в четверг.
WhatsApp находится в процессе обжалования этого штрафа в ирландских судах.
На сегодняшний день регулятор оштрафовал Meta на 1,3 миллиарда евро и открыл еще 10 расследований относительно ее услуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.