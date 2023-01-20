WhatsApp оштрафовали на 5,5 миллиона евро за нарушение законов ЕС о конфиденциальности — Finance.ua

WhatsApp оштрафовали на 5,5 миллиона евро за нарушение законов ЕС о конфиденциальности Сегодня 23:13 — Фондовый рынок

WhatsApp оштрафовали на 5,5 миллиона евро за нарушение законов ЕС о конфиденциальности

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) — ведущий регулятор ЕС по вопросам конфиденциальности — оштрафовала дочернюю компанию Meta WhatsApp на 5,5 млн евро за дополнительное нарушение законов о конфиденциальности.

Об этом пишет Reuters.

Регулятор также приказал WhatsApp пересмотреть, как он использует персональные данные для улучшения сервиса, после аналогичного приказа, выданного в этом месяце другим основным платформам Meta, Facebook и Instagram, в котором указывалось, что Meta должна пересмотреть правовую основу, на которой она таргетирует рекламу с помощью использования персональных данных

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Представитель WhatsApp заявил, что компания намерена подать апелляцию на это решение, и что она твердо убеждена, что способ работы ее сервиса отвечает как техническим, так и юридическим нормам.

Ирландский надзорный орган, являющийся ведущим регулятором ЕС для многих ведущих мировых технологических компаний из-за расположения их европейских штаб-квартир в Ирландии, приказал WhatsApp привести свои операции по обработке данных в соответствие в течение шести месяцев.

В сентябре 2021 года DPC оштрафовал WhatsApp на 225 миллионов евро за нарушения, случившиеся в мае 2018 года, то есть в тот же период времени, когда была рассмотрена жалоба, поданная в четверг.

WhatsApp находится в процессе обжалования этого штрафа в ирландских судах.

На сегодняшний день регулятор оштрафовал Meta на 1,3 миллиарда евро и открыл еще 10 расследований относительно ее услуг.

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Економічна Правда По материалам:

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