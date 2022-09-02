У Facebook, Instagram и WhatsApp появится больше платных функций — Finance.ua
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У Facebook, Instagram и WhatsApp появится больше платных функций

Технологии&Авто
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У Facebook, Instagram и WhatsApp появится больше платных функций
У Facebook, Instagram и WhatsApp появится больше платных функций
Meta Platforms Inc создает новую группу, которая сосредоточится на создании платных продуктов и функций для своих платформ Facebook, Instagram и WhatsApp.
Об этом пишет Reuters.
Этот шаг поставит Meta на тот же курс, что и Snap и Twitter, установившие оплату за разблокировку дополнительных функций.
«Любой новый продукт будет дополнять наш существующий рекламный бизнес», — сообщил агентству представитель Meta.
Компания не планирует вводить оплату за отключение рекламы и стремится в дальнейшем развивать рекламный бизнес, заявил глава отдела рекламы и бизнес-продуктов Meta Джон Хегеман в интервью Verge.
В долгосрочной перспективе Meta считает, что платные функции станут большей частью ее бизнеса, сказал он.
В прошлом месяце Meta зафиксировала свое первое в истории квартальное падение выручки, поскольку страхи перед рецессией и конкурентное давление снизили продажи рекламы.
По информации Verge, группу под названием New Monetization Experiences возглавит Пратити Райчоудхури, ранее руководивший исследовательским отделом Meta.
По материалам:
Forbes.ua
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