У Facebook, Instagram и WhatsApp появится больше платных функций — Finance.ua

У Facebook, Instagram и WhatsApp появится больше платных функций 02.09.2022, 01:44 — Технологии&Авто

У Facebook, Instagram и WhatsApp появится больше платных функций

Meta Platforms Inc создает новую группу, которая сосредоточится на создании платных продуктов и функций для своих платформ Facebook, Instagram и WhatsApp.

Об этом пишет Reuters

Этот шаг поставит Meta на тот же курс, что и Snap и Twitter, установившие оплату за разблокировку дополнительных функций.

«Любой новый продукт будет дополнять наш существующий рекламный бизнес», — сообщил агентству представитель Meta.

Компания не планирует вводить оплату за отключение рекламы и стремится в дальнейшем развивать рекламный бизнес, заявил глава отдела рекламы и бизнес-продуктов Meta Джон Хегеман в интервью Verge.

В долгосрочной перспективе Meta считает, что платные функции станут большей частью ее бизнеса, сказал он.

В прошлом месяце Meta зафиксировала свое первое в истории квартальное падение выручки, поскольку страхи перед рецессией и конкурентное давление снизили продажи рекламы.

По информации Verge, группу под названием New Monetization Experiences возглавит Пратити Райчоудхури, ранее руководивший исследовательским отделом Meta.

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