WhatsApp может вскоре поддерживать анимированные эмодзи — Finance.ua

WhatsApp может вскоре поддерживать анимированные эмодзи Сегодня 03:19 — Фондовый рынок

WhatsApp может работать над новой интересной функцией для своего популярного приложения чата для компьютеров. Вскоре компания может предложить анимированные эмодзи на своей платформе обмена сообщениями, подробности ниже.

Сообщается, что Meta работает над этой функцией, которая хочет добавить в чат новый интерактивный/выразительный элемент. В скором времени эта функция может быть доступна в будущей бета-версии программы WhatsApp для настольных компьютеров. Новости поступили от WABetaInfo, которые также поделились GIF-файлом, демонстрирующим эту функцию. Глядя на этот анимированный смайлик, мы видим, как смайлы Party Horn и Party Hat подпрыгивают, оборачиваясь на 360 градусов.

Непонятно, как получить доступ к этим анимированным эмодзи, но WhatsApp может поделиться анимированной версией определенного эмодзы вместо статического, если пользователь посылает только один эмодзы. Имейте в виду, что для этой функции также требуется анимированная версия. Поскольку эта функция якобы появляется в бета-версии WhatsApp для настольных компьютеров, мы можем ожидать, что в скором времени она также будет доступна в бета-версии мобильного приложения для смартфонов.

С анимированными эмодзи пользователи могут рассчитывать на новый способ взаимодействия и самовыражения в групповых чатах. Это, в свою очередь, сделает общение в чате веселее, а платформа станет лучшей компанией с iMessage и даже программой Google Messages, которая уже много лет поддерживает анимированные эмодзи.

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