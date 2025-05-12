Дело на 3 млн долл.: клиент банковского сейфа проиграл суд «Правэкс Банку» — Finance.ua

Дело на 3 млн долл.: клиент банковского сейфа проиграл суд «Правэкс Банку» Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Дело на 3 млн долл.: клиент банковского сейфа проиграл суд «Правэкс Банку»

Верховный Суд окончательно разрешил в пользу «Правэкс Банка» спор с клиентом, который требовал более $3 млн компенсации за якобы ненадлежащую защиту банковского сейфа.

Об этом свидетельствует судебное постановление, передает «Интерфакс-Украина».

Суд признал доводы банка обоснованными и отказал в удовлетворении кассационной жалобы.

В 2015 году клиент «Правэкс Банка» арендовал банковский сейф в Ровно и заявил, что хранил там $1,78 млн, EUR1 млн и 230 тыс. швейцарских франков.

В 2016 году он сообщил об исчезновении средств, обвинил банк в ненадлежащей безопасности и подал иск.

Суд первой инстанции решил дело в его пользу, обязав банк выплатить заявленную сумму. Банк настаивал, что доказательств факта хранения денег в сейфе нет, а доступ к ячейке получил мошенник с поддельными документами.

Как отмечалось, на начальных этапах рассмотрения местный и апелляционный суды поддержали требования истца. Однако в ходе кассационного производства сторона защиты убедила суд, что банк действовал в соответствии с законом, а имеющиеся обстоятельства не подтверждают его вины.

Верховный Суд признал доводы банка обоснованными, отменил решение судов предыдущих инстанций и направил дело на новое апелляционное разбирательство. Апелляционный суд удовлетворил жалобу банка и отказал в иске, а 5 марта этого года Верховный Суд поддержал позицию банка и оставил без удовлетворения кассационную жалобу истца, окончательно решив дело в пользу банка.

Економічна Правда По материалам:

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