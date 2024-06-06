Westinghouse провела первую перезагрузку топлива ВВЭР-1000 в Болгарию — Finance.ua
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Westinghouse провела первую перезагрузку топлива ВВЭР-1000 в Болгарию

Фондовый рынок
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Компания Westinghouse Electric в апреле провела первую перезагрузку топливных сборок ВВЭР-1000 на АЭС «Козлодуй», что стало важным событием в диверсификации топлива в Болгарии.
Загрузка нового топлива в энергоблок № 5 состоялась на мероприятии с участием премьер-министра Республики Болгария Димитра Главчева, министра энергетики Владимира Малинова и посла США в Болгарии Кеннета Мертена.
В декабре 2022 года Westinghouse и АЭС «Козлодуй» подписали 10-летний контракт на поставку топлива. На энергоблоке 5 используется конструкция топлива RWFA ВВЭР-1000, которое в течение десятилетия демонстрирует отличные и безопасные эксплуатационные характеристики на нескольких украинских АЭС.
Первая поставка состоялась после тщательного и масштабного процесса лицензирования топлива и благодаря совместным усилиям АЭС «Козлодуй» и Westinghouse при поддержке болгарской инжиниринговой компании ENPRO Consult, которая провела анализ безопасности и приняла меры по лицензированию топлива.
«Мы рады, что диверсификация поставок топлива для 5-го энергоблока состоялась», — сказал Валентин Николов, исполнительный директор Козлодуйской АЭС. «Это ключевой элемент нашей стратегии, поскольку мы стремимся поддерживать высокую производительность нашей электростанции и обеспечивать безопасную, надежную и доступную энергию для Болгарии и региона».
По материалам:
Finance.ua
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