Westinghouse будет содействовать в строительстве новых атомных блоков в Украине — Finance.ua
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Westinghouse будет содействовать в строительстве новых атомных блоков в Украине

Энергетика
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Westinghouse будет содействовать в строительстве новых атомных блоков в Украине
Westinghouse будет содействовать в строительстве новых атомных блоков в Украине
Японо-американская электротехническая и ядерно-энергетическая компания Westinghouse заявила о своей готовности поддержать развитие атомной энергетики в Украине и способствовать строительству новых энергоблоков.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Использование современных технологий Westinghouse поможет Украине укрепить свою энергетическую независимость и интегрироваться в глобальный энергетический рынок.
«Мы ценим наше многолетнее партнерство с Энергоатомом. Считаем, что успешная реализация совместных проектов в краткосрочной перспективе станет важным шагом для обеспечения стабильного развития энергетического сектора Украины», — говорится в заявлении компании.
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Напомним, сейчас Украина ожидает принятия парламентом законопроекта о достройке блоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС. Это придаст энергосистеме страны дополнительные 2 гигаватта мощности и позволит компенсировать дефицит электроэнергии, возникший из-за потери мощностей Запорожской АЭС. Благодаря этому проекту можно сохранить стабильность энергосистемы и обеспечить достаточное количество электроэнергии для населения и промышленности. Ранее достройку энергоблоков уже поддержало МАГАТЭ.
Согласно опросу социологической службы «Рейтинг», около 80% украинцев одобряют достройку атомных блоков на Хмельницкой АЭС.
По материалам:
РБК-Україна
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