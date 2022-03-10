Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси — Finance.ua

Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

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Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

Международная система денежных переводов Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси.

Об этом сообщается на сайте компании.

«В свете продолжающихся трагических последствий продолжительного нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси. Мы присоединяемся к международному сообществу и выражаем искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование», — сказано в сообщении.

В компании также отметили, что в течение последних недель ее команда работала над тем, чтобы поддерживать украинских клиентов, в том числе миллионы вынужденных переселенцев, всеми возможными способами. Это включало в себя пожертвования для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи и бесплатные услуги по переводу денег.

Справка Finance.ua:

международные системы платежей Western Union, Money Gram, RIA и IntelExpress отменили плату за перевод средств из всех стран мира в Украину независимо от канала отправки;

Оксана Маркарова заявила, что за 2 недели с российского рынка вышло около 100 американских компаний-гигантов, которые демонстрируют настоящее моральное лидерство.



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