Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

Сегодня 19:12Фондовый рынок
22
Western Union приостанавливает работу в России и БеларусиWestern Union приостанавливает работу в России и Беларуси
Международная система денежных переводов Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси.
Об этом сообщается на сайте компании.
«В свете продолжающихся трагических последствий продолжительного нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси. Мы присоединяемся к международному сообществу и выражаем искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование», — сказано в сообщении.
В компании также отметили, что в течение последних недель ее команда работала над тем, чтобы поддерживать украинских клиентов, в том числе миллионы вынужденных переселенцев, всеми возможными способами. Это включало в себя пожертвования для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи и бесплатные услуги по переводу денег.

Справка Finance.ua:

  • международные системы платежей Western Union, Money Gram, RIA и IntelExpress отменили плату за перевод средств из всех стран мира в Украину независимо от канала отправки;
  • Оксана Маркарова заявила, что за 2 недели с российского рынка вышло около 100 американских компаний-гигантов, которые демонстрируют настоящее моральное лидерство.
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.