Weatherford последней из «большой четверки» нефтесервисных компаний останавливает инвестиции в рф — Finance.ua

Швейцарская Weatherford стала последней из «большой четверки» нефтесервисных компаний, решившей приостановить поставки и новые инвестиции в рф, а также развертывание новых технологий в стране.
Об этом говорится в заявлении президента и главного исполнительного директора компании Гириша Салиграма.
«Наши глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал от текущего кризиса в Украине. Искренне надеемся, что скоро мир будет восстановлен. Наше основное внимание сосредоточено на безопасности и благополучии наших сотрудников в регионе», — сказал он.
"С начала кризиса мы продолжали оценивать наши операции и приняли ответные меры. После введения санкций 24 февраля 2022 года мы приостановили поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в рф.
У нас нет активных совместных предприятий или партнерств в россии", — отмечают в Weatherford.
В компании добавили, что будут продолжать выполнять существующие договорные обязательства в рамках действующего международного законодательства и санкций.
«Мы глубоко озабочены кризисом и призываем к быстрому дипломатическому и мирному урегулированию», — добавили в Weatherford.
Накануне три компании из «большой четверки» Halliburton и Schlumberger и Baker Hughes заявили о действиях, обусловленных войной России против Украины. Halliburton полностью прекращает деятельность в рф, а Schlumberger и Baker Hughes прекращают инвестиции.
В «большую четверку» входят Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) и Weatherford International (WFT).
Нефтесервисные компании занимаются бурением скважин, их ремонтом, исследованиями, строительством инфраструктуры, обслуживанием нефтепромышленного оборудования.