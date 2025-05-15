Waymo отзывает 1200 беспилотных автомобилей после столкновений (фото) — Finance.ua

Waymo отзывает 1200 беспилотных автомобилей после столкновений (фото)
Компания Waymo отзывает более 1200 беспилотных автомобилей.
Это делается для обновления программного обеспечения и устранения рисков столкновений с цепями, воротами и другими дорожными барьерами.
Это началось после того, как следователи по автомобильной безопасности США в прошлом году начали расследование.
Об этом пишет Reuters.
Отзыв касается 1212 автомобилей Waymo, работающих на базе программного обеспечения автоматизированной системы вождения (ADS) пятого поколения, сообщила компания.
У Waymo есть более 1500 автомобилей на дорогах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Финикса и Остина.
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