Взятки на ремонте и обслуживании судов: на госпредприятии требовали с бизнесмена $2700 — Finance.ua

Взятки на ремонте и обслуживании судов: на госпредприятии требовали с бизнесмена $2700 Сегодня 15:15 — Криминал

Взятки на ремонте и обслуживании судов: на госпредприятии требовали с бизнесмена $2700, Фото: gp.gov.ua

Одесская областная прокуратура уведомила о подозрении двух должностных лиц ГП «Классификационное общество Регистр судоходства Украины» по факту вымогательства и извлечения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, служащий Одесского офиса госпредприятия требовал 1700 долларов. США у директора частного предприятия за беспрепятственное получение сертификатов качества металлических изделий, которые использовались предприятием для ремонта и обслуживания лодок и судов.

Свои «услуги» он оценивал в 40 долл. США за каждую тонну металлических изделий, сертификацию которых необходимо провести.

Фото: gp.gov.ua

Также на получении взятки разоблачена начальник одного из отделов Центрального офиса госпредприятия, требовавшая 1000 долл. США у этого же предпринимателя за подготовку «положительного» пакета документов для получения Сертификата на систему управления качеством предприятия, в частности, относительно соответствия оборудования международным стандартам и должной квалификации сотрудников.

Оба служащих задержаны при получении неправомерных средств. Решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения и отстранению от занимаемых должностей.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСС в Одесской области ДСР НП Украины.

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