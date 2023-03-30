Взятки на ремонте и обслуживании судов: на госпредприятии требовали с бизнесмена $2700 — Finance.ua
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Взятки на ремонте и обслуживании судов: на госпредприятии требовали с бизнесмена $2700

Криминал
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Взятки на ремонте и обслуживании судов: на госпредприятии требовали с бизнесмена $2700
Взятки на ремонте и обслуживании судов: на госпредприятии требовали с бизнесмена $2700, Фото: gp.gov.ua
Одесская областная прокуратура уведомила о подозрении двух должностных лиц ГП «Классификационное общество Регистр судоходства Украины» по факту вымогательства и извлечения неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, служащий Одесского офиса госпредприятия требовал 1700 долларов. США у директора частного предприятия за беспрепятственное получение сертификатов качества металлических изделий, которые использовались предприятием для ремонта и обслуживания лодок и судов.
Свои «услуги» он оценивал в 40 долл. США за каждую тонну металлических изделий, сертификацию которых необходимо провести.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Также на получении взятки разоблачена начальник одного из отделов Центрального офиса госпредприятия, требовавшая 1000 долл. США у этого же предпринимателя за подготовку «положительного» пакета документов для получения Сертификата на систему управления качеством предприятия, в частности, относительно соответствия оборудования международным стандартам и должной квалификации сотрудников.
Оба служащих задержаны при получении неправомерных средств. Решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения и отстранению от занимаемых должностей.
Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСС в Одесской области ДСР НП Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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