Взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины достигли €550 млн — Finance.ua

Взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины достигли €550 млн Сегодня 12:13 — Казна и Политика

Взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины достигли более 550 млн евро. Об этом говорится в сообщении правительства.

Еще одно направление энергетического усиления — это привлечение помощи от партнеров. При Минэнерго создана группа для координации международной помощи. В Фонде поддержки энергетики Украины накоплено уже более 550 млн евро взносов. Еженедельно мы получаем конкретную помощь от государств, международных организаций и институтов. Работаем с партнерами по ENTSO-E над тем, чтобы до наступления зимы увеличить возможности Украины в импорте электроэнергии", — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также, по его словам, идет подготовка к зимнему периоду прифронтовых территорий.

«Во время выездных заседаний правительства взяли на контроль решение проблемы заготовки древесины. Сегодня отдельным постановлением открываем для этого более широкие возможности. Жители прифронтовых общин смогут бесплатно заготавливать дрова для домашних нужд без ущерба для наших лесов», — добавил Шмыгаль.

МінПром По материалам:

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