"Взлет" цен на газ в Европе. Как это повлияет на пару евро/доллар — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ "Взлет" цен на газ в Европе. Как это повлияет на пару евро/доллар Сегодня 09:00 — Валюта

Проблемы с поставками природного газа в ФРГ начались после скандала с газоперекачивающими агрегатами производства компании Siemens. Канада не вернула их «Газпрому», что привело к снижению объемов прокачки газа со 167 млн куб. м до 67 млн. Затем Россия объявила о приостановке работы «Северного потока −1» с 11 по 21 июля — его перекроют почти на 2 недели для плановой профилактики. Оператор газопровода «Nord Stream AG» сообщил, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами компании по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Все это вызвало резкий рост цен на природный газ. Сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Цена природного газа в ЕС (USD за тыс. куб. м). Источник: tradingeconomics.com

Как сообщает Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG), в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne вчера были закрыты 3 месторождения. Помимо этого, сегодня могут закрыться еще 3 вышки, если требования бастующих не будут удовлетворены. Протестующие хотят повышения заработной платы из-за высокой инфляции. По иронии судьбы, их действия могут лишь ускорить ее темпы - ведь при столь высоких ценах начинается уничтожение спроса. Это может «обрушить» производство, так как 35-40% общего потребления газа в ФРГ приходится на промышленность.

Цены на газ в Европе под влиянием описанного комплекса событий «взлетели» за 2 недели уже вдвое — до 1 800 USD за тыс. куб. м. Учитывая, как развиваются события, это может быть лишь началом. На этом фоне Германия и Австрия объявили о планах возрождения угольных ТЭЦ, хотя на мировых рынках уголь также дорожает.

График валютной пары EURUSD, D1.

Курс доллара к мировым валютам остается на рекордном с 2002 года уровне. В валютной паре EURUSD единая европейская валюта не стала исключением. Данные торгов свидетельствуют, что спрос на доллар США лишь увеличивается. Евро может ослабнуть до уровня в 1,0105. По мнению аналитика, существенное усиление EUR будет иметь краткосрочный характер — ЕЦБ впервые с 2011 года повысит учетную ставку. Однако Федрезерв имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустил процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.

RoboForex По материалам:

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