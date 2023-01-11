Выйти из тени до марта: кому в Украине нужно декларировать доходы в 2023 году — Finance.ua

Выйти из тени до марта: кому в Украине нужно декларировать доходы в 2023 году Сегодня 20:03 — Личные финансы

Выйти из тени до марта: кому в Украине нужно декларировать доходы в 2023 году

Налоговая амнистия в Украине продлится до 1 марта 2023 года. Добровольному декларированию подлежат любые активы физического лица, полученные за счет доходов, из которых до 1 января 2021 года не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы. Об этом рассказала Наталья Бута, главный бухгалтер юридической компании GLS.

«Это декларирование предусматривает уплату сбора и производится исключительно по желанию гражданина», — отметила Наталья Бута.

По ее словам, воспользоваться декларированием могут:

физические лица — резиденты, в том числе самозанятые лица;

физические лица, не являющиеся резидентами, но резиденты на дату получения (приобретения) объектов декларирования или на дату начисления (получения) доходов, за счет которых были получены (приобретены) объекты декларирования и которые в соответствии с Налоговым кодексом являются налогоплательщиками.

Что именно вносится в декларацию:

валютные ценности (банковские металлы, кроме не размещенных на счетах, национальная валюта (гривна) и иностранная валюта, кроме средств в наличной форме, и права денежного требования (в том числе депозит (взнос), средства в займе у третьих лиц));

недвижимое имущество (недвижимость в Украине и за рубежом; объекты незавершенного строительства);

движимое имущество (транспортные средства и другие самоходные машины и механизмы); другое ценное движимое имущество;

ценные бумаги и корпоративные права (ценные бумаги; доли (паи) в имуществе юридических лиц, акции, корпоративные права в иной, чем ценные бумаги, форме; финансовые инструменты);

денежные активы (средства, банковские металлы на счетах Украины и за рубежом; права требования суммы задолженности по ссудам, подтвержденные договорами).

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«При этом, в случае декларирования средств в национальной и иностранной валютах в наличной форме и/или банковских металлах, декларант для подачи декларации должен разместить их на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины», — говорит бухгалтер.

Для граждан, получающих доходы, стандартные ставки налогообложения составляют:

18% — налог с доходов физических лиц;

1,5% — военный сбор;

«В пределах налоговой амнистии ставки сбора доходов значительно ниже обычной, а именно: 2,5% — ставка сбора при приобретении государственных облигаций со сроком обращения свыше 365 дней; 5% — ставка сбора для валютных ценностей, банковских металлов, движимого и недвижимого имущества, размещенных на территории Украины; 9% — ставка сбора для валютных ценностей, размещенных за пределами Украины», — отметила Бута.

Эксперт подчеркнула: декларант может выбрать оплату тремя равными частями. В таком случае, в случае подачи декларации после 31 августа 2022 года, оплата производится:

первый платеж — в течение 30 календарных дней с даты подачи декларации;

второй платеж — до 1 мая 2024 года;

третий платеж — до 1 мая 2025 года.

Напомним, сумма амнистированных активов с 1 сентября 2021 года превысила 6 млрд грн, а сумма сбора в бюджет составляет 372 млн грн.

Фокус По материалам:

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