Вывоз валюты за границу: за какую сумму ждет штраф в 2024 году — Finance.ua

Вывоз валюты за границу: за какую сумму ждет штраф в 2024 году Сегодня 08:01 — Валюта

Вывоз валюты за границу: за какую сумму ждет штраф в 2024 году

Украинцы, пересекающие государственную границу, обязаны декларировать валюту и ценности.

Об этом рассказывают Новости.Live.

Согласно таможенным правилам, без декларирования разрешается перевозить через госграницу наличные деньги в сумме, не превышающей 10 тыс. евро. Это правило распространяется как на украинцев, так и на иностранцев.

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При этом декларированию подлежат не только наличные деньги, а также банковские металлы. Обычно сумму наличных и металлов в иностранной валюте переводят в евро по курсу Нацбанка, действующему на день пересечения границы.

Также граждане-резиденты, вывозящие или отправляющие за границу валютные ценности общей суммой, превышающей разрешенную, должны подать к декларации некоторые документы.

Документы, необходимые для декларирования валюты

Для декларирования наличных денег при пересечении границы вам понадобятся:

паспорт;

документы, подтверждающие происхождение валюты: справка из финучреждения о снятии наличных с банковского счета;

договор купли-продажи валюты или договор дарения;

документы, подтверждающие законность происхождения денег.

Сумму наличных денег, превышающую лимит, нужно обязательно задекларировать во время таможенного контроля. Для этого нужно указать все необходимые данные о вывозимой сумме денег. К декларации следует добавить документы, указывающие источники их происхождения и подтверждающие легальность.

Наказание за незадекларированную валюту и ценности

За нарушение таможенных правил ответственность разная и зависит от его серьезности и законодательства для каждого конкретного государства. В частности, может ожидать следующее:

штраф в размере 20% от суммы, превышающей норму в случае неправильной декларации, и 100% — за уклонение от декларирования;

конфискация денег или других предметов, которые были неправомерно ввезены или вывезены через госграницу;

уголовная ответственность в виде ареста, судебного преследования и наказания;

запрет на выезд при серьезном нарушении.

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