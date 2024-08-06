Высший совет правосудия уволил Князева и Тандыра с должностей судей — Finance.ua

Высший совет правосудия уволил Князева и Тандыра с должностей судей Сегодня 16:30

Высший совет правосудия уволил Князева и Тандыра с должностей судей, Фото: graty.me

Во вторник, 6 августа, Высший совет правосудия (ВСП) уволил обвиняемого во взяточничестве судью Кассационного административного суда Всеволода Князева, а также судью Макаровского районного суда Алексея Тандыра — обвиняемого в смертельном ДТП на блокпосте.

Об этом сообщили в ВСП.

Отмечается, что Князева уволили за совершение «существенного дисциплинарного проступка».

Напомним, бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев обвиняется в получении $2,7 млн ​​взятки. Он вышел из СИЗО в конце января 2024 года под залог более чем в 18 млн грн.

Кроме того, ВСП принял решение об увольнении судьи Тандыра, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Киеве 26 мая 2023 года, в результате чего погиб нацгвардеец.

Что известно о деле Князева

15 мая 2023 года НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. На следующий день по делу о коррупции в Верховном Суде Украины был задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек. Тогда же Верховный Суд Украины выразил недоверие Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.

23 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили, что изъяли крупную сумму наличных почти в полмиллиона долларов США, спрятанную участниками преступления, а 31 мая 2023 года ВАКС отклонил апелляционную жалобу по изменению меры пресечения Князеву, оставив его под стражей.

Позже ВАКС продлил меру пресечения до 8 сентября 2023 года. 26 сентября 2023 года его также оставили под стражей, но уменьшили размер залога с 55 до 45 млн гривен.

Высший совет правосудия 4 апреля отстранил Князева от осуществления правосудия на время суда. 17 июня Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение об увольнении Князева.

В июле коллегия судей Высшего антикоррупционного суда сняла арест с части средств Князева.

Что известно о деле Тандыра

В мае 2023 года правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия на блокпосту в Киеве, в котором погиб нацгвардеец. Утверждалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Хотя сам судья отрицал, что употреблял алкоголь за рулем.

Печерский районный суд Киева отправил судью Тандыра под стражу до 21 июля 2023 без возможности внесения залога. Прокуратура также направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи Тандыра под стражей.

19 июня 2023 года суд рассмотрел апелляцию на решение о мере пресечения Тандыру и оставил подозреваемого в СИЗО.

В июле 2023 года экспертиза установила, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установили, что в момент ДТП авто двигалось со скоростью 100 км/час.

Высший совет правосудия 29 августа 2023 года временно отстранил от совершения правосудия Тандыра, а 6 сентября 2023 года суд продлил его арест. Он остался под стражей без права на залог. 23 мая Святошинский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения.

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