Высокомощное лазерное оружие DragonFire против воздушных целей: характеристики и применение (фото) — Finance.ua

Высокомощное лазерное оружие DragonFire против воздушных целей: характеристики и применение (фото) Сегодня 15:40 — Технологии&Авто

Высокомощное лазерное оружие DragonFire против воздушных целей: характеристики и применение (фото)

Военный лазер, который может существенно усилить Вооруженные силы Великобритании, достиг следующей вехи.

высокомощную стрельбу из лазерного оружия против воздушных целей. Радиус действия DragonFire является секретным, но это оружие прямой видимости, и оно может поражать любую видимую цель. Об этом пишет В ходе испытаний на полигоне Министерства обороны Великобритании Гебридских островов система лазерного энергетического оружия (LDEW) DragonFire обеспечила первуюРадиус действия DragonFire является секретным, но это оружие прямой видимости, и оно может поражать любую видимую цель. Об этом пишет www.gov.uk

Характеристики

DragonFire использует британскую технологию, чтобы иметь возможность доставлять мощный лазер на большие расстояния. Необходимая точность эквивалентна попаданию монеты в 1 фунт стерлингов с расстояния километра.

Лазерное энергетическое оружие может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света, чтобы прорезать цель, что приводит к повреждению конструкции или более впечатляющим результатам.

DragonFire

Цена

Выжигание в течение 10 секунд — это стоимость, эквивалентная использованию обычного обогревателя в течение часа. Следовательно, он имеет потенциал быть долгосрочной недорогой альтернативой для задач, выполняемых сейчас ракетами. Стоимость эксплуатации лазера обычно составляет менее 10 фунтов стерлингов за выстрел.

Достижения

Это продемонстрировало способность поражать воздушные цели на соответствующих расстояниях и является важным шагом по введению этой технологии в вооружение. Армия Великобритании и Королевский флот рассматривают возможность использования этой технологии как часть своих будущих возможностей противовоздушной обороны.

Этот тип передового оружия обладает потенциалом революционизировать боевое пространство, уменьшив зависимость от дорогостоящих боеприпасов, а также снизив риск побочного ущерба.

У Finance.ua появилась своя страница в Instagram . Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.