Высокомощное лазерное оружие DragonFire против воздушных целей: характеристики и применение (фото) — Finance.ua
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Высокомощное лазерное оружие DragonFire против воздушных целей: характеристики и применение (фото)

Технологии&Авто
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Высокомощное лазерное оружие DragonFire против воздушных целей: характеристики и применение (фото)
Высокомощное лазерное оружие DragonFire против воздушных целей: характеристики и применение (фото)
Военный лазер, который может существенно усилить Вооруженные силы Великобритании, достиг следующей вехи.
В ходе испытаний на полигоне Министерства обороны Великобритании Гебридских островов система лазерного энергетического оружия (LDEW) DragonFire обеспечила первую высокомощную стрельбу из лазерного оружия против воздушных целей. Радиус действия DragonFire является секретным, но это оружие прямой видимости, и оно может поражать любую видимую цель. Об этом пишет www.gov.uk

Характеристики

DragonFire использует британскую технологию, чтобы иметь возможность доставлять мощный лазер на большие расстояния. Необходимая точность эквивалентна попаданию монеты в 1 фунт стерлингов с расстояния километра.
Лазерное энергетическое оружие может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света, чтобы прорезать цель, что приводит к повреждению конструкции или более впечатляющим результатам.
DragonFire
DragonFire

Цена

Выжигание в течение 10 секунд — это стоимость, эквивалентная использованию обычного обогревателя в течение часа. Следовательно, он имеет потенциал быть долгосрочной недорогой альтернативой для задач, выполняемых сейчас ракетами. Стоимость эксплуатации лазера обычно составляет менее 10 фунтов стерлингов за выстрел.

Достижения

Это продемонстрировало способность поражать воздушные цели на соответствующих расстояниях и является важным шагом по введению этой технологии в вооружение. Армия Великобритании и Королевский флот рассматривают возможность использования этой технологии как часть своих будущих возможностей противовоздушной обороны.
Этот тип передового оружия обладает потенциалом революционизировать боевое пространство, уменьшив зависимость от дорогостоящих боеприпасов, а также снизив риск побочного ущерба.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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