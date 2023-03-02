Вышло большое обновление для Windows 11 — Finance.ua

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Вышло большое обновление для Windows 11

Фондовый рынок
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Microsoft выпустила большое обновление для Windows 11. Об этом сообщает BleepingComputer.
Апдейт под названием Windows 11 22H2 Moment 2 стал доступен для пользователей ОС от Microsoft в конце февраля. По словам журналистов, апдейт относится к накопительным обновлениям, установка которых необязательна. При этом пользователи, которые попустят установку, получат Moment 2 вместе с обязательными обновлениями, запланированными на март 2023 года.
Обновление включает интегрированную в панель задач Windows поисковую систему Bing с поддержкой искусственного интеллекта, опцию для подключения iPhone к компьютеру, добавленный в диспетчер задач поиск. Также новая версия операционной системы получила оптимизацию под экран планшетов и гибридных компьютеров с возможностью персонализации рабочего стола. Кроме того, в обновлении 22H2 Moment 2 появилась новая версия текстового редактора Блокнот с вкладками, функция записи экрана через инструмент Snipping Tool, новые виджеты, обновленное приложение Quick Assist.
Последний большой апдейт для Windows 11 — Moment 1 — вышел в октябре 2022 года.
По материалам:
Portaltele
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