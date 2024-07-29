Выручка мерчантов маркетплейса АЛЛО выросла на треть, а их количество увеличилось на 17% — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Выручка мерчантов маркетплейса АЛЛО выросла на треть, а их количество увеличилось на 17% Сегодня 11:30

Выручка мерчантов маркетплейса АЛЛО выросла на треть, а их количество увеличилось на 17%

Национальный маркетплейс АЛЛО за 6 месяцев текущего года внедрил новые проекты и обновления. За это время количество партнеров-мерчантов АЛЛО Маркетплейс увеличилось на 17%, также расширились категории товаров, в которых партнеры теперь могут размещать свои товары — были добавлены алкоголь, зоотовары, бытовая техника и другие, также были запущены полезные сервисы для мерчантов и покупателей.

Новые категории товаров — зоотовары, одежда и алкогольные напитки

За полгода выручка мерчантов возросла на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. С января по июнь на 17% увеличилось количество мерчантов. Новые партнеры чаще представляют импортные или товары собственного производства в таких категориях маркетплейса, как дом, сад, ремонт, товары для дома, зоотовары и одежда, обувь, аксессуары. По результатам І и ІІ кварталов лидерами продаж стали пиво, вентиляторы, самокаты, источники бесперебойного питания, зарядные станции, генераторы и электротранспорт.

Кроме того, маркетплейс АЛЛО начал развивать новые категории, ранее не доступные для мерчантов на allo.ua, в частности зоотовары, одежда и алкогольные напитки. Также были пересмотрены категории товаров, запрещенных для реализации партнерами, и уменьшено их количество: в частности, открылась продажа бытовой техники, телевизоров, витаминов и биологически активных добавок (БАД). Сейчас каждый месяц модерацию проходят 700 тыс. товаров мерчантов.

Новые полезные сервисы — подсказки в кабинете и график обработки заказов

С начала года маркетплейс АЛЛО запустил для мерчантов и покупателей ряд полезных сервисов.

Подсказки в кабинете мерчанта , касающиеся импорта карточек товаров в разделе Товары и прайсы. Мерчанты будут видеть четкие подсказки для своих следующих действий: какой формат файла загрузить, где добавить ссылку и др. Хотя работа в кабинете мерчанта интуитивно понятна и проста, подсказки помогут сориентироваться новым партнерам.

, касающиеся импорта карточек товаров в разделе Товары и прайсы. Мерчанты будут видеть четкие подсказки для своих следующих действий: какой формат файла загрузить, где добавить ссылку и др. Хотя работа в кабинете мерчанта интуитивно понятна и проста, подсказки помогут сориентироваться новым партнерам. Информацию о новых заказах товаров на маркетплейсе АЛЛО партнер теперь может получать через SMS или в мессенджере Viber.

товаров на маркетплейсе АЛЛО партнер теперь может получать через SMS или в мессенджере Viber. Условия подключения оплаты картой стали выгоднее для мерчантов, например, упрощен процесс подключения торгового эквайринга. Оплата картой повышает доверие покупателей: на маркетплейсе внедрена безопасная оплата банковской картой.

для мерчантов, например, упрощен процесс подключения торгового эквайринга. Оплата картой повышает доверие покупателей: на маркетплейсе внедрена безопасная оплата банковской картой. График обработки заказов дает возможность всем покупателям знать точные условия обработки онлайн-заказов, включая ориентировочное время доставки. Эту информацию мерчант добавляет в личном кабинете, и она будет отображаться на карточке товара для покупателей.

В течение второго полугодия также будет реализован ряд других важных сервисов, например, чат для коммуникаций между покупателем и мерчантом, отображение стоимости доставки на карточке товара, внедрение оплаты частями при покупке товаров мерчантов.

На маркетплейсе АЛЛО уже тысячи предпринимателей со всей Украины продают как импортные, так и товары собственного производства в почти пяти тысячах товарных категорий, привлекая новую лояльную аудиторию и развивая собственный бизнес. Регистрация для новых мерчантов — на https://allo.ua/ua/marketplace-allo/ или обращайтесь за консультацией удобным способом: на горячую линию (0−800) 200−900, электронной почтой на mpsupport@allo.ua или в онлайн-чат.

АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

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Алло По материалам:

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