Выплаты ВПЛ: в Украине усовершенствовали порядок формирования перечня территорий боевых действий — Finance.ua

Выплаты ВПЛ: в Украине усовершенствовали порядок формирования перечня территорий боевых действий
Правительство усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы агрессором.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Предусматривается создание четкого алгоритма, по которому в информационной системе будет обновляться список:
- Областные военные администрации будут предлагать включение тех или иных территорий;
- Министерство обороны будет их согласовывать или обоснованно отклонять;
- Минреинтеграции будет утверждать предложения или же будет предоставлять свою аргументацию в случае отклонения.
«В список смогут включать не только громады, где идут бои, но и сопредельные, или громады пограничные с рф или соседние с оккупированными территориями. Это позволит предоставлять государственную помощь комплексно, эффективно и адресно и поддерживать людей, которые больше всего в этом нуждаются», — подчеркнул премьер-министр.
Напомним, государственное пособие на проживание не отменяют, если внутренне перемещенные лица изменили место жительства в приложении «Дія».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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