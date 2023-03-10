Выплаты ВПЛ: в Украине усовершенствовали порядок формирования перечня территорий боевых действий — Finance.ua
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Выплаты ВПЛ: в Украине усовершенствовали порядок формирования перечня территорий боевых действий

Личные финансы
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Выплаты ВПЛ: в Украине усовершенствовали порядок формирования перечня территорий боевых действий
Выплаты ВПЛ: в Украине усовершенствовали порядок формирования перечня территорий боевых действий
Правительство усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы агрессором.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Предусматривается создание четкого алгоритма, по которому в информационной системе будет обновляться список:
  • Областные военные администрации будут предлагать включение тех или иных территорий;
  • Министерство обороны будет их согласовывать или обоснованно отклонять;
  • Минреинтеграции будет утверждать предложения или же будет предоставлять свою аргументацию в случае отклонения.
«В список смогут включать не только громады, где идут бои, но и сопредельные, или громады пограничные с рф или соседние с оккупированными территориями. Это позволит предоставлять государственную помощь комплексно, эффективно и адресно и поддерживать людей, которые больше всего в этом нуждаются», — подчеркнул премьер-министр.
Напомним, государственное пособие на проживание не отменяют, если внутренне перемещенные лица изменили место жительства в приложении «Дія».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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