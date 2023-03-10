Выплаты ВПЛ: в Украине усовершенствовали порядок формирования перечня территорий боевых действий — Finance.ua

Выплаты ВПЛ: в Украине усовершенствовали порядок формирования перечня территорий боевых действий Сегодня 15:28 — Личные финансы

Выплаты ВПЛ: в Украине усовершенствовали порядок формирования перечня территорий боевых действий

Правительство усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы агрессором.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Предусматривается создание четкого алгоритма, по которому в информационной системе будет обновляться список:

Областные военные администрации будут предлагать включение тех или иных территорий;

Министерство обороны будет их согласовывать или обоснованно отклонять;

Минреинтеграции будет утверждать предложения или же будет предоставлять свою аргументацию в случае отклонения.

«В список смогут включать не только громады, где идут бои, но и сопредельные, или громады пограничные с рф или соседние с оккупированными территориями. Это позволит предоставлять государственную помощь комплексно, эффективно и адресно и поддерживать людей, которые больше всего в этом нуждаются», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, государственное пособие на проживание не отменяют , если внутренне перемещенные лица изменили место жительства в приложении «Дія».

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