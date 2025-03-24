Выплаты «тысячи Зеленского» завершены: украинцы получили последние 700 миллионов — Finance.ua

Выплаты «тысячи Зеленского» завершены: украинцы получили последние 700 миллионов Сегодня 15:44 — Личные финансы

Выплаты «тысячи Зеленского» завершены: украинцы получили последние 700 миллионов

Правительство завершило выплаты «Зимова єПідтримка» по заявкам в «Дія» и через банки-партнеры. Еще 703 млн гривен помощи получили украинцы по заявкам, поданным с 13 по 28 февраля включительно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

«Помощью воспользовались 14,4 млн граждан. Около 60% средств украинцы потратили на коммунальные услуги. Также покупали лекарства украинского производства, поддерживали украинское книгоиздание и донатали на ВСУ. Использовать средства можно до конца 2025 года, в частности, на поддержку армии», — отметила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Заявки принимались до 28 февраля 2025 года. Поданные через Укрпочту проработают до конца апреля.

На что можно потратить деньги

и т. д. Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые продаются в торговых точках, зарегистрированных в программе — список доступен на На оплату услуг — коммунальные, медицинские, образование, транспорт, страхованиеМожно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые продаются в торговых точках, зарегистрированных в программе — список доступен на сайте . Также 1000 грн можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.

Нужно ли декларировать средства

Средства, полученные по программе «Зимова єПідтримка» считаются доходом и подлежат декларированию в соответствии с действующим законодательством. Подать декларацию необходимо до 31 марта 2025 года.

Кто должен декларировать и как подать декларацию — читайте на сайте

Напомним, выплату не могли получить украинцы, проживающие за границей, даже если они имеют статус беженцев. Программа «Зимова єПідтримка» — это инициатива государства для оказания единовременной помощи в размере 1 тыс. гривен гражданам Украины. Получить средства можно через приложение «Дія», или альтернативными способами для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами.

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