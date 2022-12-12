Выплаты пособия при рождении ребенка задерживают из-за отсутствия наличных денег — Finance.ua
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Выплаты пособия при рождении ребенка задерживают из-за отсутствия наличных денег

Казна и Политика
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Часть украинок вовремя не получили пособие по беременности и родам, несмотря на то, что средства в бюджете есть. Почему так сложилось, рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона, пишет ocial.com.ua.
По ее словам, такие задержки могут происходить из-за приоритетности выплат.
«Средства при рождении ребенка у нас полностью запланированы и они есть. Люди могут несвоевременно получать свои выплаты только в связи с тем, что в казначействе не всегда могут быть наличные средства для разбрасывания на банковские счета. Потому что у нас с введением военного положения введена конкуренция платежек. Это означает, что первую платежку казначейство всегда покроет, если она идет с обороны или на оборону. Поэтому социальные платежки могут лежать, пока на них накопятся деньги», — подчеркнула чиновник.
Как отметила министр, такие задержки необходимы.
«Хочу, чтобы люди отнеслись к ним с пониманием — мы обязательно проведем все социальные выплаты, но возможны несколько дневных задержек с учетом этих оборотных средств на казначейских счетах», — сказала Жолнович.
По материалам:
Finance.ua
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