Выплаты по погашениям ОВГЗ с начала войны на 54,7 млрд гривен превышают заимствования — Finance.ua
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Выплаты по погашениям ОВГЗ с начала войны на 54,7 млрд гривен превышают заимствования

Фондовый рынок
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Выплаты по погашениям ОВГЗ с начала войны на 54,7 млрд гривен превышают заимствования
Выплаты по погашениям ОВГЗ с начала войны на 54,7 млрд гривен превышают заимствования
В течение полномасштабной войны россии против Украины объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 54 668,9 млн гривен превышает объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ.
Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.
В частности, с 24 февраля по 25 сентября 2022 года правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 149 216,0 млн гривен, 1 539,4 млн долларов и 168,0 млн евро, а привлекло от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах — 99 761 ,4 млн гривен, 969,5 млн долларов и 468,4 млн евро.
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С апреля по август объем полученных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ был ниже суммы погашений по соответствующим инструментам.
В частности:
  • в апреле отрицательное сальдо внутренних долговых операций правительства составило 2 850,5 млн гривен;
  • в мае — 411,0 млн гривен;
  • в июне — 20 997,2 млн гривен;
  • в июле — 17 095,7 млн гривен;
  • в августе — 24 456,2 млн гривен.
С начала сентября объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ на 476,8 млн гривен превышает объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов.
В течение действия военного положения Министерство финансов повышало доходность по ряду гривневых бумаг (максимальная доходность составляет 16% годовых), а также по всем долларовым ОВГЗ (максимальная доходность — 4,5% годовых).
В то же время ставки по гривневым военным облигациям на 3 месяца, а также по ОВГЗ, номинированным в евро, не менялись с начала выпуска соответствующих бумаг и составляют 9,5% годовых и 2,5% годовых соответственно.

Как приобрести военные облигации Украины 🧐

По состоянию на 26 сентября 2022 г. крупнейший портфель соответствующих ценных бумаг удерживают банки — первичные дилеры.
Второй по объему — портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины.
Он составляет:
  • 14 128,3 млн гривен (15,8% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне);
  • 199,9 млн долларов (22,7% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах);
  • 150,3 млн евро (52,6% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).
В собственности нерезидентов находится военных облигаций более чем на 1 151,7 млн гривен и 2 млн долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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