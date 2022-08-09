Выплаты по погашениям ОВГЗ с начала войны на 40,4 млрд гривен превышают займы — Finance.ua

Выплаты по погашениям ОВГЗ с начала войны на 40,4 млрд гривен превышают займы Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

Выплаты правительства по погашениям ОВГЗ с начала полномасштабной войны на 40,4 млрд грн превышают заимствования от продажи соответствующих ценных бумаг на аукционах.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

За полномасштабную войну россии против Украины объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 40 372,9 млн гривен превышает объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ.

В частности, с 24 февраля по 7 августа 2022 года правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 124 997,2 млн гривен, 1 539,4 млн долларов и 168,0 млн евро, а привлекло от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах — 95 168 ,9 млн гривен, 908,7 млн долларов и 383,5 млн евро.

Читайте также В «Дію» планируют добавить пенсионное удостоверение и возможность приобрести облигации

Начиная с апреля объем полученных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ был ниже суммы погашений по соответствующим инструментам.

В частности:

в апреле отрицательное сальдо внутренних долговых операций правительства составило 2 850,5 млн гривен;

в мае — 411,0 млн грн;



в июне — 20 997,2 млн грн;



в июле — 17 095,7 млн грн;



с начала августа — 9 683,5 млн грн.



В течение прошлой недели доходность по размещаемым на аукционах ОВГЗ не изменялась.

В целом во время действия военного положения Министерство финансов повысило ставки по гривневым ОВГЗ, размещаемым на 12 и 14 месяцев (до 14,0% и 16,0% годовых соответственно), а также ставки по долларовым ОВГЗ, размещаемым на 3, 6 и 12 месяцев (до 3,5%, 4,0% и 4,5% годовых).

При этом доходность по коротким гривневым ОВГЗ не менялась с начала полномасштабной войны и составляла от 9,5% до 10% годовых, как и по военным ОВГЗ, номинированным в евро (2,5% годовых для всех сроков погашения).

По состоянию на 8 августа 2022 г. крупнейший портфель соответствующих ценных бумаг традиционно удерживают банки — первичные дилеры.

Второй по объему — портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины. Он составляет:

12 880,8 млн гривен (14,9% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне);

172,4 млн долларов (20,0% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах);



138,7 млн евро (49,3% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).



В собственности нерезидентов находится военных облигаций более чем на 1 621,8 млн гривен и 2 млн долларов.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.