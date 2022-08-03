В «Дію» планируют добавить пенсионное удостоверение и заявку на ипотеку — Finance.ua

В «Дію» планируют добавить пенсионное удостоверение и заявку на ипотеку Сегодня 16:12 — Личные финансы

В «Дію» планируют добавить пенсионное удостоверение и заявку на ипотеку

В Министерстве цифровой трансформации планируют добавить в приложение «Дія» пенсионное удостоверение, возможность приобрести облигации и услугу по оформлению льготной ипотеки.

Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

«Мы работаем над появлением пенсионных удостоверений: по возрасту, по инвалидности и по выслуге лет. Это важно, поскольку у многих людей нет ID-карты или заграничного биометрического паспорта, а паспорт-книжечку мы отобразить (в Дії. — Ред.) не можем», — сказал он.

Баник отметил, что также в приложении будет добавлена возможность приобрести облигации и услуга по подаче заявки на оформление льготной ипотеки.

Напомним, Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации совместно усовершенствуют функционал приложения «Дія» для внутренне перемещенных лиц.

Справка Finance.ua:

ранее в «Дії» сообщали о запуске нового сервиса для отелей. Дія.QR и шеринг документов оставили бумажные бланки позади. Теперь регистрация гостей в отеле займет всего несколько минут;

В течение месяца в Дії появится около 10 новых услуг и документов, в частности, вернется возможность «поделиться» техпаспортом, а у документов появится английский перевод.

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Укрінформ По материалам:

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