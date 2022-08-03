В «Дію» планируют добавить пенсионное удостоверение и заявку на ипотеку — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дію» планируют добавить пенсионное удостоверение и заявку на ипотеку

Личные финансы
41
В «Дію» планируют добавить пенсионное удостоверение и заявку на ипотеку
В «Дію» планируют добавить пенсионное удостоверение и заявку на ипотеку
В Министерстве цифровой трансформации планируют добавить в приложение «Дія» пенсионное удостоверение, возможность приобрести облигации и услугу по оформлению льготной ипотеки.
Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.
«Мы работаем над появлением пенсионных удостоверений: по возрасту, по инвалидности и по выслуге лет. Это важно, поскольку у многих людей нет ID-карты или заграничного биометрического паспорта, а паспорт-книжечку мы отобразить (в Дії. — Ред.) не можем», — сказал он.
Баник отметил, что также в приложении будет добавлена возможность приобрести облигации и услуга по подаче заявки на оформление льготной ипотеки.
Напомним, Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации совместно усовершенствуют функционал приложения «Дія» для внутренне перемещенных лиц.

Справка Finance.ua:

  • ранее в «Дії» сообщали о запуске нового сервиса для отелей. Дія.QR и шеринг документов оставили бумажные бланки позади. Теперь регистрация гостей в отеле займет всего несколько минут;
  • В течение месяца в Дії появится около 10 новых услуг и документов, в частности, вернется возможность «поделиться» техпаспортом, а у документов появится английский перевод.
Кстати, английский сегодня необходим для успешной карьеры. И если нужно быстро и качественно изучить иностранный язык, советуем обратить внимание на международную сеть школ английского Speak Up. Общение только на английском, доступ к обучению из любой точки мира, гибкость в реализации личного плана обучения — это то, что поможет хорошо прокачать свой английский.
Начать изучать английский
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.