Выплаты пенсионерам от ООН продлили на три месяца: кто имеет право на деньги — Finance.ua
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Выплаты пенсионерам от ООН продлили на три месяца: кто имеет право на деньги

Личные финансы
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Выплаты пенсионерам от ООН продлили на три месяца: кто имеет право на деньги
Выплаты пенсионерам от ООН продлили на три месяца: кто имеет право на деньги
Программу дополнительной денежной помощи для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, продлили еще на 3 месяца: апрель, май и июнь.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).
Кто может получить средства? Соответствующие условиям программы пенсионеры в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях будут получать выплаты от ВПП ООН.
Сумма выплаты равна разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую они получают сейчас.

О программе

В рамках программы доплаты от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) получают пенсионеры в регионах, наиболее пострадавших от войны. Эта программа действует в Украине с августа 2023 года.
Согласно условиям, право на получение дополнительной денежной помощи в рамках реализации проекта имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:
  • получают пенсию в размере менее 3250 грн (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленным законодательством);
  • проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню, определенному приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309);
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  • не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутриперемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 20.03.2022 г. № 332 «Некоторые вопросы выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам».
Выплата дополнительной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.
Выплата дополнительной денежной помощи производится:
  • для пенсионеров, получающих пенсии на банковскую карту путем перечисления средств — на их банковские счета;
  • для пенсионеров, получающих пенсию через АО «Укрпочта» — с января 2024 года путем выплаты через отделение АО «Укрпочта».
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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