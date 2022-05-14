Выплаты от ООН: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме — Finance.ua
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Выплаты от ООН: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Сегодня 23:06Криминал
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Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждает о новой мошеннической схеме.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
«В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала „ТСН“. На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить „денежную помощь в рамках социальной программы ООН“. В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж. Как результат — данные платежной карты будут скомпрометированы», — говорится в сообщении.
Госспецсвязи предостерегает никогда не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах.
«Настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции). Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте, немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан с обратной карты) или через интернет-банкинг. Помните, что всегда нужно соблюдать основные правила кибергигиены», — подчеркнули в Госспецсвязи.

Мошенничество во время войны: схемы, которые действуют сейчас

По материалам: УНІАН
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