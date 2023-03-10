Выплаты на второго ребенка 2023: сумма и как получить при рождении — Finance.ua

Выплаты на второго ребенка 2023: сумма и как получить при рождении Сегодня 17:04 — Личные финансы

Выплаты на второго ребенка 2023: сумма и как получить при рождении

Минсоцполитики в 2023 году продолжает финансирование выплат на детей до трех лет. При рождении ребенка один из родителей имеет право на получение таких средств.

Об этом пишут факты ICTV.

Следует отметить, что выплата при рождении ребенка имеет фиксированную сумму — 41 280 грн. Эта сумма не зависит от того, какой ребенок по очередности. Именно поэтому выплаты на второго ребенка в 2022 году — 41 280 грн (как и на третьего, четвертого и т.п.).

Интересно, что в 2023 году правительство планирует рассмотреть законопроект № 7044 О государственной помощи семьям с детьми. Он предусматривает повышение с 1 января 2023 г. размера государственного пособия при рождении ребенка и установление на таком уровне: при рождении первого ребенка — 50 тыс. грн, второго ребенка — 100 тыс. грн, третьего и каждого последующего ребенка — 150 тыс. грн.

Выплаты на второго ребенка 2023: как производятся

Выплаты на первого, второго, третьего и следующего ребенка производятся следующим образом:

10 320 грн — выплачивают сразу;

860 грн в месяц — в течение трех лет.

То есть более 40 тыс. грн родители сразу после рождения ребенка не получают. Такие же выплаты предусмотрены при усыновлении ребенка.

Если матери (или отцу) назначили помощь при рождении малыша, а она хочет выйти на работу — выплаты до трех лет сохраняются.

Выплаты на второго ребенка 2023: как получить

Выплаты на ребенка можно оформить несколькими способами:

В отделе соцзащиты. Для этого обратитесь в отдел соцзащиты в своем регионе и напишите заявление о рождении ребенка. Вместе с ним предоставьте копию свидетельства о рождении ребенка и предъявите оригинал документа.

Также оформить эти выплаты можно в Дії. Для этого закажите специальную услугу єМалятко.

Как получить выплаты на ребенка в Дії:

Зайдите на портал Дія. Авторизуйтесь и перейдите в раздел єМалятко. Введите дату рождения ребенка и его происхождение. Следует указать информацию о родителях ребенка (место регистрации, паспортные данные). После родов на телефон мамы приходит номер медзаключения. Его нужно тоже указать при оформлении выплат в Дії. Если вы не обнаружили номер в своих смс, его можно найти в справке из роддома. Выберите услугу Назначение пособия при рождении ребенка. В нем укажите, кто будет получать средства (мамт или отец). Определите способ получения денег (почта, карта). Укажите номер отделения почты или реквизиты счета.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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