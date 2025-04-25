Выплаты из Фонда защиты пострадавших в ДТП выросли на 162% - МТСБУ — Finance.ua
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Выплаты из Фонда защиты пострадавших в ДТП выросли на 162% - МТСБУ

Страхование
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Выплаты из Фонда защиты пострадавших в ДТП выросли на 162% - МТСБУ
Выплаты из Фонда защиты пострадавших в ДТП выросли на 162% - МТСБУ
В первом квартале 2025 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) осуществило 5 242 регламентных выплаты из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 290,3 млн грн. Это в 2,6 раза больше по количеству и в 2,5 раза больше по сумме, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом говорится в сообщении МТСБУ.
Наибольший объем возмещений пришелся на март — 2 322 выплаты на 122,5 млн грн. Это на 191% больше марта 2024 года.
Выплаты из Фонда защиты пострадавших в ДТП выросли на 162% - МТСБУ
В январе 2025 года выплачено 75,8 млн грн (+108,4% к показателю января 2024 года), а в феврале — 91,9 млн грн (+160,9% к февралю 2024 года).
Выплаты из Фонда защиты пострадавших в ДТП выросли на 162% - МТСБУ
Наибольшую долю выплат в январе-марте 2025 года составили регламентные выплаты по обязательствам страховщиков, лишившихся членства в МТСБУ из-за ликвидации, банкротства или несоответствия требованиям регулятора. Увеличение таких выплат обусловлено введением обновлений, предусмотренных действующим Законом № 3720-IX, позволяющих МТСБУ сразу проводить регламентные выплаты по обязательствам бывших членов Бюро. Ранее Бюро могло производить такие выплаты только после официального признания страховщика банкротом по решению суда.

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За I квартал 2025 года МТСБУ провело по этой категории 3 280 регламентных выплат на общую сумму 145,6 млн грн, тогда как в прошлом году по этой категории было произведено 15 выплат на общую сумму 0,4 млн грн. Удельный вес выплат по обязательствам бывших членов Бюро в январе-марте 2025 года составляет 50,14% из общей суммы выплат Фонда защиты потерпевших, для сравнения, в 2024 году эта категория составила всего 0,35% выплат Бюро.
Внедрение этого механизма позволило усовершенствовать проведение регламентных выплат в таких случаях, что значительно ускорило процесс возмещения и повысило защиту пострадавших в ДТП. Водители, ставшие участниками ДТП, больше не остаются без защиты из-за проблем со страховой компанией — своей или другого участника дорожной аварии.
Выплаты из Фонда защиты пострадавших в ДТП выросли на 162% - МТСБУ
Следующей весомой категорией является выплата пострадавшим в ДТП по вине незастрахованного транспортного средства (владелец которого не имел действующего договора ОСАГО). По таким случаям в I квартале 2025 года МТСБУ провело 1380 регламентных выплат на общую сумму 101,0 млн грн. По сравнению с I кварталом 2024 года количество таких выплат выросло на 14,1%, а общая сумма выплат увеличилась на 27,4%. Удельный вес выплат за незастрахованные транспортные средства в январе-марте 2025 года составляет 34,8% из общей суммы выплат Фонда защиты потерпевших, для сравнения, в 2024 году эта категория составила 64,5% выплат Бюро.

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12,9% из общей суммы выплат Фонда защиты пострадавших МТСБУ в январе-марте 2025 года составляют выплаты, осуществленные за водителей льготной категории (участники боевых действий, лица с инвалидностью I группы, лица с инвалидностью из-за войны, управляющие принадлежащим им ТС; а также лицо, управляющее ТС, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии). За I квартал 2025 года Бюро произвело 512 таких выплат на общую сумму 37,5 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. количество выплат увеличилось на 19,1%, а сумма увеличилась на 28,5%.
Выплаты из Фонда защиты пострадавших в ДТП выросли на 162% - МТСБУ
Минимальными остаются регламентные выплаты по ДТП, вызванные неустановленным транспортным средством (по таким случаям компенсируется только ущерб, причиненный жизни и здоровью). По таким случаям Бюро провело 13 регламентных выплат на общую сумму 1,03 млн грн. МТСБУ возместило ущерб одному потерпевшему в ДТП по вине водителя, незаконно завладевшего транспортным средством, на общую сумму — 50 тыс. грн. Также за I квартал 2025 года МТСБУ вернуло 5,1 млн грн гарантийных взносов страховщикам.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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