Выплаты беженцам в Германии: на какую сумму рассчитывать украинцам и от чего она зависит — Finance.ua
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Выплаты беженцам в Германии: на какую сумму рассчитывать украинцам и от чего она зависит

Сегодня 09:11Личные финансы
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Украинцы часто выбирают Германию в качестве страны для пережидания войны. Рассказываем, на какие выплаты и при каких условиях украинцы могут рассчитывать в Германии.
Итак, украинцы, которые по приезду в Германию подали заявление на временную защиту, могут получать социальную помощь наравне с теми, кто подал заявление с просьбой об убежище, сообщает Deutsche Welle.
Им предоставят финансовую поддержку, которая должна покрывать расходы на:
  • питание;
  • отопление;
  • одежду;
  • здоровье;
  • базовые бытовые расходы, а также «личные» расходы.

Где беженцам искать помощь за границей

Однако если вы проживаете в приютах для беженцев, значительная часть из этого списка может быть получена в виде вещевой, а не финансовой помощи.
  • Если вы живете в специальных лагерях, то будете получать так называемые «карманные деньги». Взрослому на месяц полагается 163 евро, а несовершеннолетним — от 105 до 111 евро, в зависимости от возраста ребенка.
  • Если же вы не получаете никакую из вышеперечисленных видов помощи и не живете в указанных лагерях, то можете рассчитывать на большую сумму, но тогда об одежде и пропитании придется заботится самостоятельно. Взрослому, не проживающему в общежитии от соцслужб, предоставляется 367 евро в месяц и по 330 евро на человека, если беженец живет с мужем/женой.
Если вам от 18 до 25 и вы живете с родителями, то получить сможете только 294 евро, несовершеннолетним положены такие выплаты:
  • от 14 до 17 лет — 326 евро;
  • от 6 до 14 лет — 326 евро;
  • до 6 лет — 249 евро.
Чтобы получить соцпомощь, необходимо обратится в ведомство по социальным вопросам при общине проживания.
Также с 1 июня 2022 года украинские беженцы в Германии смогут получать базовые социальные выплаты, в среднем 400 евро в месяц.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам: Сьогодні
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