Выплату социальных пособий продолжили, обращаться за переназначением не нужно — Минсоцполитики
Назначенные государственные социальные пособия людям продолжатся в течение времени действия военного положения плюс один месяц после его завершения. Обращаться за их переназначением или подтверждением права на их получение не требуется.
«Мы не останавливаем выплату назначенных государственных социальных пособий. Во время военного положения не нужно обращаться за их переназначением или подтверждением права на их получение», — прокомментировала Марина Лазебная, министр социальной политики Украины.
Соответствующее решение касается:
• помощи малоимущим семьям;
• помощи на детей одиноким матерям;
• помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
• помощи на детей, больных тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность;
• ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
• временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
• ежемесячной адресной помощи внутриперемещенным лицам;
• временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.
Также, если получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью пропустили срок пересмотра, выплата таких видов помощи не останавливается на период введения военного положения и одного месяца после его отмены.
После отмены военного положения органы социальной защиты проинформируют получателей о необходимости в течение месяца обновить документы, необходимые для того, чтобы продолжать получать помощь.