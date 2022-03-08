Выплату социальных пособий продолжили, обращаться за переназначением не нужно — Минсоцполитики — Finance.ua
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Выплату социальных пособий продолжили, обращаться за переназначением не нужно — Минсоцполитики

Сегодня 14:00Личные финансы
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Выплату социальных пособий продолжили, обращаться за переназначением не нужно — МинсоцполитикиВыплату социальных пособий продолжили, обращаться за переназначением не нужно — Минсоцполитики
Назначенные государственные социальные пособия людям продолжатся в течение времени действия военного положения плюс один месяц после его завершения. Обращаться за их переназначением или подтверждением права на их получение не требуется.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
«Мы не останавливаем выплату назначенных государственных социальных пособий. Во время военного положения не нужно обращаться за их переназначением или подтверждением права на их получение», — прокомментировала Марина Лазебная, министр социальной политики Украины.
Соответствующее решение касается:
• помощи малоимущим семьям;
• помощи на детей одиноким матерям;
• помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
• помощи на детей, больных тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность;
• ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
• временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
• ежемесячной адресной помощи внутриперемещенным лицам;
• временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.
Также, если получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью пропустили срок пересмотра, выплата таких видов помощи не останавливается на период введения военного положения и одного месяца после его отмены.
После отмены военного положения органы социальной защиты проинформируют получателей о необходимости в течение месяца обновить документы, необходимые для того, чтобы продолжать получать помощь.

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По материалам: Finance.UA
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